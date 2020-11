Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Corée du Nord construit un sous-marin tireur de missiles balistiques, pense Séoul Reuters • 03/11/2020 à 11:59









SEOUL, 3 novembre (Reuters) - La Corée du Nord est en train de construire deux nouveaux sous-marins, dont l'un sera capable de tirer des missiles balistiques, a déclaré mardi un député sud-coréen à la suite d'une séance d'information à huis clos avec les services de renseignement sud-coréens. La Corée du Nord dispose déjà d'une importante flotte de sous-marins mais seul l'un d'eux peut tirer des missiles balistiques, à la connaissance des services étrangers. "L'un des sous-marins que la Corée du Nord est en train de construire peut transporter un missile balistique sous-marin", a dit Ha Tae-keung, député sud-coréen d'opposition membre de la commission parlementaire du Renseignement, à Reuters. "L'un est un Romeo modifié et l'autre est un nouveau modèle de taille moyenne." La Corée du Nord est soumise depuis 2006 à des sanctions des Nations unies en raison de ses programmes d'armement nucléaire et de missiles balistiques. Elle a annoncé en 2019 avoir testé avec succès un nouveau missile balistique sous-marin et son dirigeant Kim Jong-un s'est engagé à présenter de nouvelles armes stratégiques cette année. La Corée du Nord a dévoilé 76 missiles intercontinentaux de neuf modèles différents, dont un mer-sol sous-marin, lors d'une parade militaire à Pyongyang le 10 octobre. (Sangmi Cha version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

