La coordination entre Air France et KLM pas optimale-Ben Smith

PARIS, 17 janvier (Reuters) - La coordination entre Air France et KLM AIRF.PA pourrait être plus efficace notamment dans la gestion des flottes même s'il y a eu récemment des progrès dans ce domaine, a jugé vendredi le directeur général du groupe chapeautant les deux compagnies. "Opèrent-elles de façon la plus efficace que possible selon moi ? Non", a déclaré Ben Smith lors d'une rencontre avec l'association de la presse anglo-américaine. (Laurence Frost, version française Simon Carraud, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +1.94%