La convention D23 de Disney présente "Moana 2", "Incredibles 3" et "Mufasa : Le Roi Lion

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur "Mufasa: Le Roi Lion" et "Tron:Ares", ainsi qu'une refonte de l'ensemble de la distribution) par Dawn Chmielewski, Lisa Richwine et Danielle Broadway

Walt Disney DIS.N , qui a repris la tête du box-office estival avec "Inside Out 2" de Pixar et "Deadpool & Wolverine" de Marvel, a présenté sa prochaine série de films lors d'un spectacle de trois heures comprenant des performances musicales et des apparitions de célébrités.

Les stars du prochain film d'animation "Moana 2" ont ouvert la convention D23 vendredi soir. Les stars Dwayne Johnson et Auli'i Cravahlo sont montées sur scène, accompagnées de danseurs hawaïens. Auli i Cravahlo a déclaré aux 12 000 participants qu'en reprenant son rôle de Maui, il chanterait à nouveau "dans des tonalités qui n'existent pas"

Le film sortira en salles le 27 novembre.

" Qui d 'autre que Disney pourrait organiser un week-end comme celui de la D23? a déclaré Bob Iger, directeur général de Disney, en donnant le coup d'envoi du Disney Entertainment Showcase. "Notre lien profond avec les fans, forgé au cours d'un siècle d'histoires, est plus fort aujourd'hui que jamais."

Le réalisateur James Cameron est apparu aux côtés des stars d'"Avatar", Zoe Saldana et Sam Worthington, pour montrer des illustrations de la prochaine suite et annoncer son titre, "Avatar: Le feu et la cendre"

Pete Docter, directeur de la création chez Pixar, a annoncé une nouvelle série "Inside Out" basée sur les rêves du personnage principal Riley, "Dream Productions", qui se déroulera entre les deux premiers films et dont la première aura lieu en 2025.

M. Docter a également dévoilé un nouveau volet de l'un des plus grands titres de Pixar, "Les Indestructibles", centré sur une famille de super-héros excentrique, qui fera l'objet d'un troisième film qui sera réalisé par Brad Bird.

Une interprétation de numéros musicaux populaires de Disney Broadway, tels que "Frozen" et "Aladdin", a accompagné l'annonce de l'arrivée sur Disney+ d'une série de spectacles enregistrés en direct.

"Nous sommes très heureux d'annoncer que la comédie musicale à succès (Frozen), qui a été filmée sur scène, sera diffusée pour la première fois sur Disney plus en 2025", a déclaré Jennifer Lee, directrice de la création de Disney Animation.

Jennifer Lee a ajouté que la société développait également une comédie musicale de Broadway basée sur le film "The Greatest Showman"

La conférence D23 a donné un ENQUÊTE de la prochaine série Disney+ "Skeleton Crew", une série de science-fiction "Star Wars" créée par Jon Watts et Christopher Ford.

Le réalisateur Jon Favreau a donné un ENQUÊTE de "The Mandalorian and Grogu", une adaptation sur grand écran de la série Disney+ prévue pour 2026.

Marvel a présenté certains de ses plus grands succès lors de la convention Comic-Con de San Diego le mois dernier. Elle a présenté les films "Captain America Brave New World" et "Fantastic Four", ainsi que les séries Disney+ à venir, "Daredevil Born Again" et "IronHeart"

Elle a également diffusé la bande-annonce de sa prochaine série d'horreur "Agatha All Along", basée sur la série "WandaVision", ainsi qu'une performance musicale envoûtante des sorcières de la série. La série comprend des chansons originales des créateurs de "Frozen" et "Coco"

"Percy Jackson", la série basée sur la mythologie grecque qui suit le protagoniste demi-dieu qui porte son nom, revient pour une deuxième saison intitulée "Percy Jackson: Sea of Monsters", adaptée du livre de l'auteur Rick Riordan.

Les studios Walt Disney ont présenté une bande-annonce de la version en prise de vue réelle de leur classique d'animation "Blanche-Neige", en compagnie de Rachel Zeigler, qui incarne la princesse originale de Disney, et de Gal Gadot dans le rôle de la Méchante Reine.

L'acteur Jeff Bridges est apparu à la D23 avec ses covedettes Jared Leto et Greta Lee pour promouvoir "Tron: Ares", le troisième volet du film futuriste.

La réaction la plus enthousiaste de la foule a sans doute été réservée à Jamie Lee Curtis et Lindsey Lohan, qui reprennent leurs rôles de mère et de fille dans la suite du film "Freaky Friday" de 2003

Un chœur a interprété "The Circle of Life" du "Roi Lion" pour promouvoir le prochain volet de la saga des Terres de la Fierté, "Mufasa: Le Roi Lion" Le film à venir raconte l'histoire des débuts de la vie de Mufasa, dans un film en images de synthèse réaliste réalisé par Barry Jenkins, lauréat d'un Oscar, et sur une musique de Lin-Manuel Miranda, de "Hamilton".

La société a vanté les mérites de ses films lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs cette semaine, marquant un retour à la forme après avoir perdu sa place de studio hollywoodien le plus lucratif en 2023.

"Il n'est jamais trop tard pour faire le grand retour d'Hollywood", a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore. "Et c'est certainement ce qu'ils ont fait

"Inside Out 2" est le film d'animation qui a rapporté le plus d'argent de tous les temps, avec un total de 1,6 milliard de dollars au box-office mondial, dépassant le record établi par "Frozen II" de Disney Un mois plus tard, "Deadpool & Wolverine" a réalisé la meilleure ouverture nationale pour un film classé R et a rapporté plus de 850 millions de dollars en ventes de billets à l'échelle mondiale.

"Il y a bien sûr une variabilité dans le secteur du cinéma", a écrit Bryan Kraft, analyste à la Deutsche Bank, dans une note aux investisseurs. "Mais si Disney a retrouvé la magie du box-office, une croissance supplémentaire peut être attendue, alors que la liste des films en salle se poursuit."