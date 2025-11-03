 Aller au contenu principal
La contraction manufacturière s'atténue en France en octobre
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 10:05

L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est redressé de 48,2 en septembre à 48,8 en octobre, signalant ainsi une détérioration modérée de la conjoncture du secteur en début de quatrième trimestre.

L'enquête met en évidence une nouvelle baisse marquée des nouvelles commandes reçues par les fabricants en octobre, baisse qui 's'explique par l'incertitude politique dans l'Hexagone, laquelle dissuade de plus en plus les clients de passer commande'.

Un repli d'ampleur similaire à celui enregistré pour les nouvelles commandes a été observé pour la production, et la faiblesse de la demande a également conduit les fabricants français à réduire leurs capacités opérationnelles.

'Les fabricants français envisagent désormais l'avenir avec pessimisme. En effet, 30% des entreprises interrogées anticipent une baisse de leur activité au cours des douze prochains mois', ajoute Jonas Feldhusen, junior economist à la Hamburg Commercial Bank.

