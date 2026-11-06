La contestation s'amplifie contre les centres de données en Europe, des rassemblements prévus ce week-end

par Toby Sterling

De nombreuses manifestations sont organisées vendredi et samedi à travers l'Europe contre les centres de données (data centers), dans le cadre d'un mouvement de contestation mondial qui prend de l'ampleur face au développement rapide de la puissance de calcul nécessaire à l’intelligence artificielle (IA).

À l'appel de la coalition "Stop Dirty Data Centres", qui rassemble des associations environnementales et des défenseurs des droits numériques, des manifestants se rassembleront ces deux jours dans 16 pays européens pour appeler à suspendre les constructions à grande échelle des centres de données.

Vendredi à Amsterdam, plus d’une centaine de militants ont occupé le chantier d’un centre de données dédié à l’IA de Microsoft MSFT.O dans une ambiance bon enfant, sous le regard de la police qui n'est pas intervenue.

D’autres actions sont prévues en Europe, notamment une marche à Dublin, une manifestation devant le Parlement à Varsovie et une manifestation contre un autre centre de données de Microsoft au Danemark. Plusieurs rassemblements sont également annoncés en France.

Microsoft a déclaré comprendre que son projet dans la capitale néerlandaise suscite l'émoi, a dit respecter le droit de chacun à s'exprimer pacifiquement, mais a précisé qu’il ne tolérerait aucune action illégale.

La contestation contre le développement rapide de l'IA s'est amplifiée à travers le monde, notamment en Inde et aux États-Unis, où l'hostilité aux data centers a pesé dans les urnes lors des élections de mi-mandat fatales aux républicains.

Les militants affirment que les centres de données exercent une pression sur l’approvisionnement en électricité et en eau, entrent en concurrence avec le logement et d’autres secteurs pour des ressources limitées, et menacent les objectifs climatiques.

Ils soulignent également les pertes d’emplois et les risques potentiels pour la sécurité personnelle et nationale liés à la concentration du pouvoir entre les mains de grandes entreprises technologiques privées.

Ces dernières affirment que les centres de données sont essentiels pour répondre à la demande mondiale en matière d’intelligence artificielle et de cloud computing, et qu’elles fournissent des infrastructures cruciales aux entreprises, aux gouvernements et aux consommateurs.

L’association "Stop Dirty Data Centres" précise qu’elle n’est pas opposée au progrès et ne réclame pas la fermeture des centres de données existants. Elle estime toutefois que les grands chantiers devraient être suspendus jusqu’à ce que les gouvernements établissent des règles plus claires en la matière.

L’Europe est tiraillée entre son ambition de rattraper son retard sur les États-Unis et l’Asie en matière d’IA afin de stimuler la productivité d'une part, et le maintien de contrôles et de protections publiques généralement plus stricts d'autre part.

(Reportage Toby Sterling ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)