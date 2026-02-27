La consommation des ménages repart à la hausse en janvier 2026
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 08:56
La consommation de biens fabriqués rebondit ( 1,0 % après -0,8 %), comme la consommation alimentaire ( 0,6 % après -0,5 %).
La consommation d'énergie, quant à elle, se replie (-0,8 % après 0,3 %).
En janvier 2026, la consommation alimentaire des ménages rebondit ( 0,6 % après -0,5 % en décembre 2025 données révisées) selon l'Insee.
