La consommation des ménages repart à la hausse en janvier 2026
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 08:56

Les dépenses de consommation des ménages en biens repartent à la hausse sur un mois en janvier 2026 ( 0,5 % en volume après -0,5 % en décembre 2025 - données révisées) selon l'Insee.

La consommation de biens fabriqués rebondit ( 1,0 % après -0,8 %), comme la consommation alimentaire ( 0,6 % après -0,5 %).

La consommation d'énergie, quant à elle, se replie (-0,8 % après 0,3 %).

En janvier 2026, la consommation alimentaire des ménages rebondit ( 0,6 % après -0,5 % en décembre 2025 données révisées) selon l'Insee.

