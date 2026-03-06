 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La consommation de Tylenol chez les femmes a chuté après que Trump l'a associée à l'autisme
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 18:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sriparna Roy

L'utilisation du Tylenol chez les femmes enceintes a chuté après que le président américain Donald Trump a établi un lien entre l'autisme et l'analgésique en vente libre, selon une analyse des habitudes de prescription des salles d'urgence américaines publiée dans la revue médicale britannique Lancet.

En septembre, M. Trump a déclaré que les femmes enceintes devraient éviter d'utiliser le Tylenol, le nom de marque du produit connu sous le nom d'acétaminophène ou de paracétamol et détenu par Kenvue KVUE.N . Pour étayer cette déclaration, les autorités sanitaires ont cité des recherches affirmant que l'utilisation prénatale de Tylenol est liée aux troubles du développement neurologique.

La diminution des prescriptions de Tylenol a semblé s'estomper après plusieurs semaines, peut-être en réponse aux messages d'organisations fiables réfutant les affirmations du président, ont déclaré les chercheurs.

L'étude dirigée par Jeremy Faust, professeur à Harvard, a également révélé une augmentation persistante de l'utilisation de la leucovorine, une forme d'acide folinique que M. Trump a également présentée comme un traitement pour les enfants autistes lors de la même conférence de presse.

Les autorités de réglementation des médicaments ont déclaré qu'elles approuveraient le médicament sur la base d'un examen des données des patients par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

DES MILLIERS DE FEMMES ONT ÉTÉ PRIVÉES DE TYLENOL

L'étude a comparé le nombre d'ordonnances de Tylenol délivrées à des patientes enceintes dans les services d'urgence au cours des trois mois précédant et suivant l'annonce de Trump le 22 septembre.

Dans l'ensemble, les prescriptions de Tylenol ont chuté de 10 %. Les commandes de Tylenol pour les femmes enceintes âgées de 15 à 44 ans ont chuté de 16 % au début de l'étude de trois mois, et la plus forte baisse hebdomadaire de 20 % s'est produite au cours de la troisième semaine.

"Cela signifie que des milliers de femmes n'ont pas été traitées pour leur douleur ou leur fièvre aux urgences, probablement parce qu'elles avaient inutilement peur", a déclaré l'auteur de l'étude, M. Faust, médecin urgentiste au Brigham and Women's Hospital de Boston.

"Nous pensons que c'est regrettable car, parmi les options de contrôle de la douleur et de réduction de la fièvre, le Tylenol est l'option la plus sûre", a déclaré Faust.

L'analyse de M. Faust montre qu'il n'y a pas eu de changement statistiquement significatif dans les prescriptions chez les femmes qui n'étaient pas enceintes.

Pendant les trois mois qui ont suivi l'avertissement du président, les chercheurs disposaient de données de dossiers médicaux électroniques concernant près de 90 000 visites de femmes enceintes aux urgences, environ 853 000 visites de femmes non enceintes aux urgences et 8,6 millions de consultations externes d'enfants.

L'étude a révélé que les prescriptions de leucovorine en ambulatoire pour les enfants âgés de 5 à 17 ans ont également augmenté de 71 % au cours de cette période. Une augmentation de 93 % a été observée au début de l'étude, et le bond le plus important a été enregistré au cours de la deuxième semaine, lorsque le taux de prescription a plus que doublé.

Bien que les prescriptions aient diminué par rapport au pic, elles étaient encore nettement plus élevées à la fin de la période d'étude.

"À une époque où la confiance du public dans la santé, la médecine et la science est mise à mal, il est regrettable que tant de familles aient été induites en erreur en pensant que ce médicament pouvait miraculeusement changer la vie des enfants autistes", a ajouté M. Faust.

Interrogé sur l'étude vendredi, Andrew Nixon, porte-parole du ministère américain de la santé et des services sociaux, a répondu en envoyant un message sur X dans lequel il défendait le message du gouvernement sur le Tylenol, affirmant que cela faisait partie de son "engagement à dire la vérité sur la santé publique".

Valeurs associées

KENVUE
18,200 USD NYSE -0,22%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Rassemblement pour demander "Justice pour Quentin" Deranque, le 16 février 2026 à Metz ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    Mort de Quentin Deranque: deux nouvelles mises en examen, neuf hommes désormais écroués
    information fournie par AFP 06.03.2026 19:36 

    Deux hommes d'une vingtaine d'années ont été mis en examen vendredi dans le cadre de l'enquête pour meurtre du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque en février à Lyon, portant à neuf le nombre de suspects mis en examen et écroués dans cette enquête. ... Lire la suite

  • USA: Trump limoge sa ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem
    USA: Trump limoge sa ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem
    information fournie par AFP Video 06.03.2026 19:14 

    Donald Trump a annoncé jeudi le renvoi de la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem, l'une des figures de proue de la politique d'expulsions massives d'immigrés du président américain. La ministre se voit confier une mission "d'émissaire spéciale" pour ... Lire la suite

  • Rassemblement pour demander "Justice pour Quentin" Deranque, le 16 février 2026 à Metz ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    Mort de Quentin Deranque: deux nouvelles mises en examen
    information fournie par AFP 06.03.2026 19:07 

    Deux hommes ont été mis en examen vendredi et placés en détention provisoire dans le cadre de l'enquête sur le meurtre du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque en février à Lyon, a annoncé le parquet de Lyon. Agés de 22 et 26 ans, ils avaient été ... Lire la suite

  • Une frappe israélienne dans les quartiers sud de la capitale Beyrouth au Liban, le 6 mars 2026 ( AFP / Ibrahim AMRO )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 06.03.2026 19:03 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, qui est entrée vendredi dans son septième jour : - Nouvelle salve de drones et de missiles iraniens sur Israël L'Iran a annoncé vendredi soir tirer une nouvelle salve de drones et de missiles sur Israël. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank