La consommation de trésorerie d'Alphabet inquiète les géants de la tech alors que les dépenses en IA s'accélèrent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Alphabet revoit à la hausse ses prévisions de dépenses pour 2026 de 15 milliards de dollars

* D'autres géants de la tech pourraient également revoir leurs prévisions à la hausse, selon les analystes

* La forte croissance de Google Cloud met la barre plus haut pour Amazon et Microsoft

(Mise à jour de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 4) par Aditya Soni et Deborah Mary Sophia

La première « cash burn » (consommation de trésorerie) jamais enregistrée par Alphabet GOOGL.O a secoué les investisseurs qui attendent les résultats des autres géants de la tech la semaine prochaine, alors que la flambée des dépenses en IA pèse sur l’une des entreprises les plus rentables au monde, et que cette pression ne devrait que s’accentuer.

La société mère de Google a brûlé 5,9 milliards de dollars au deuxième trimestre, alors même que sa division cloud, qui loue de la puissance de calcul dédiée à l’IA, a enregistré une croissance record de 82 %. Alphabet devant désormais dépenser 15 milliards de dollars supplémentaires en 2026 et prévoyant une nouvelle hausse l’année prochaine, les dépenses à l’origine de cette « cash burn » ne feront qu’augmenter.

Cette dégradation de la trésorerie est l’un des signes les plus évidents de la manière dont l’IA est en train de remodeler les géants de la tech. Autrefois prisés pour leurs marges confortables et leurs flux de trésorerie abondants, qui leur permettaient de financer facilement de nouveaux paris, ces groupes s’appuient désormais sur l’endettement et les ventes d’actions pour financer leurs dépenses, qui devraient dépasser les 700 milliards de dollars cette année alors que leurs flux de trésorerie s’avèrent insuffisants.

Cela va accentuer la pression lorsque Microsoft MSFT.O , Meta Platforms META.O et Amazon AMZN.O publieront leurs résultats la semaine prochaine.Jeudi, en début de séance, l’action Alphabet a chuté d’environ 6 %, tandis que celles de Meta et d’Amazon ont reculé d’environ 3,5 %. Le titre Microsoft est resté stable.

Cette baisse reflète les craintes des investisseurs quant au fait que les autres géants de la technologie suivront probablement l’exemple d’Alphabet en revoyant à la hausse leurs prévisions de dépenses, alors même que les rendements sur investissement ne suivent pas le rythme des dépenses.

« Le risque penche en faveur de nouvelles hausses, d’autant plus que Microsoft et d’autres entreprises restent confrontées à des contraintes de capacité », a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo Markets.

« Mais les investisseurs s’intéresseront de plus en plus à la part de ces liquidités qui devra être réinvestie simplement pour rester compétitif — et à la question de savoir si les revenus liés à l’IA pourront croître plus rapidement que les dépenses d’investissement, les amortissements et les coûts d’exploitation. »

Les analystes s’attendent à ce qu’Alphabet et Amazon épuisent leurs liquidités en 2026, tandis que le flux de trésorerie de Meta devrait reculer de 95,7 % pour s’établir à seulement 1,85 milliard de dollars.

Microsoft, dont l’exercice fiscal actuel s’achèvera en juin prochain, devrait dégager 25,39 milliards de dollars de trésorerie, soit moins de la moitié des 58,74 milliards de dollars estimés pour l’exercice précédent.

Leur ratio dépenses d’investissement/chiffre d’affaires, qui mesure la part de chaque dollar de chiffre d’affaires réinvestie dans les dépenses, devrait presque doubler au cours de cet exercice. Meta devrait passer de 35,9 % à 54,9 %, Alphabet de 23 % à 41 %, Microsoft de 31 % à 45 % et Amazon de 18 % à 25 %.

LA CROISSANCE DE GOOGLE CLOUD MET LA PRESSION SUR SES CONCURRENTS

La solide performance de Google Cloud, qui a connu une croissance bien plus rapide que ses principaux concurrents au cours des derniers trimestres, ajoute également à la pression exercée sur Amazon et Microsoft, signe qu’il pourrait gagner des parts de marché.

La demande a été si forte que les dirigeants d’Alphabet ont déclaré qu’ils prévoyaient de louer davantage de capacité de centres de données auprès d’autres entreprises pour répondre aux besoins de leurs clients, même si cela pèsera sur leurs marges.

Au moins 20 sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours sur Alphabet après la publication des résultats de mercredi, portant la médiane à 430 dollars, soit près de 26 % au-dessus du dernier cours de clôture. Citizens s’est montré le plus optimiste avec un objectif de 515 dollars, tandis que TD Cowen s’est montré le plus pessimiste avec un objectif de 240 dollars.

« Google Cloud a enregistré des résultats exceptionnels », a déclaré Richard Clode, gestionnaire de portefeuille du fonds Global Technology Leaders de Janus Henderson Investors. « Alphabet dispose d’un avantage concurrentiel qui s’étend sur l’ensemble de la chaîne, depuis ses propres puces d’IA sur mesure jusqu’à la distribution à des milliards d’utilisateurs. »

La croissance d’Amazon Web Services – le plus grand fournisseur de services cloud aux États-Unis – devrait atteindre 31,04 % ce trimestre, soit un rythme plus soutenu que la hausse de 28,4 % enregistrée au cours des trois mois précédents.

Microsoft, quant à lui, devrait afficher une croissance de 39,98 %, comparable à la hausse de 40 % enregistrée au cours du trimestre janvier-mars.

Cela pourrait peser sur l’action du fabricant de Windows, qui a perdu près d’un cinquième de sa valeur cette année et affiche la plus mauvaise performance parmi les titres du groupe des « Magnificent Seven ».

La concurrence devrait également s’intensifier, alors que Meta est en pourparlers pour louer de la puissance de calcul à Anthropic, venant ainsi s’ajouter à un secteur qui compte déjà des entreprises de cloud IA telles que CoreWeave CRWV.O .

« À mesure que la puissance de calcul devient plus accessible et que les modèles deviennent moins chers, les capacités cloud pourraient sembler de plus en plus interchangeables. Cela pourrait contraindre les fournisseurs à dépenser davantage tout en acceptant des rendements plus faibles », a déclaré Lale Akoner, stratège des marchés mondiaux chez eToro.