" La consommation américaine perd de son élan" (ABN Amro)

"Le léger ralentissement de l'économie américaine ne nous inquiète pas outre mesure, car il pourrait être en partie dû à des effets saisonniers typiques du premier trimestre de l'année", commente Christophe Boucher. "De plus, l'incertitude liée aux politiques de Trump devrait se dissiper dans les semaines à venir à mesure que la mise en œuvre effective des droits de douane se précisera".

"Les dépenses de consommation et le secteur des services ont longtemps été les points positifs de l'économie américaine", or "tous deux ont surpris à la baisse ce mois-ci", ajoute le gérant.

(AOF) - "Pas de mauvaises surprises sur l'inflation : la mesure préférée de la Fed est sortie conforme aux attentes", relève Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions. Pour lui le principal sujet d'inquiétude est la forte baisse des dépenses personnelles, qui ont diminué de 0,2 % sur le mois. "Après les résultats décevants de Walmart en début de semaine et la baisse des enquêtes de confiance des consommateurs, cela renforce l'idée que la consommation américaine perd de son élan".

