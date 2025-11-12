 Aller au contenu principal
La confirmation des perspectives d'Alcon apaise les nerfs de certains investisseurs, les actions bondissent
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 09:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe ophtalmologique helvético-américain Alcon ALCC.S a publié des résultats du troisième trimestre globalement conformes aux attentes du marché et a réitéré ses perspectives annuelles mardi en fin de journée, apaisant certaines inquiétudes des investisseurs face aux difficultés d'acquisition et à l'augmentation des droits de douane américains.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Alcon est un leader mondial sur le marché des soins ophtalmologiques avec une exposition significative aux États-Unis, qui ont représenté environ 45% de ses ventes trimestrielles. Le rapport sur les résultats intervient dans un contexte de complications dans le cadre de l'acquisition prévue par Alcon du fabricant américain de lentilles de contact Staar Surgical STAA.O . L'accord, conclu au début du mois d'août, s'est heurté à une forte résistance de la part des actionnaires de Staar. Vendredi, Staar a modifié son accord de fusion avec Alcon afin d'introduire une nouvelle période d'offre publique d'achat de 30 jours, lui permettant d'évaluer d'autres propositions d'acquisition.

CONTEXTE

Alcon se prépare à une augmentation de 100 millions de dollars de ses coûts bruts en raison des tarifs douaniens américains. La société a déclaré pouvoir compenser cet impact par des gains de change et des ajustements opérationnels, mais la pression récente sur les marges indique que le défi est important. En août, la société avait réduit ses perspectives de ventes nettes en raison des pressions tarifaires. Cette fois-ci, elle a maintenu ses prévisions.

PAR LES CHIFFRES

Alcon a fait état d'une augmentation de 7 % de son chiffre d'affaires trimestriel, à 2,6 milliards de dollars, grâce à la demande pour ses nouveaux produits. Ce chiffre correspond aux prévisions moyennes des analystes, selon les données compilées par LSEG.

La croissance a été stimulée par les récents lancements d'équipements, en particulier la plateforme de chirurgie de la cataracte Unity VCS, qui a entraîné une hausse de 6 % du chiffre d'affaires de l'unité d'affaires chirurgicale, a déclaré la société.

RÉACTION DU MARCHÉ Les actions d'Alcon ont bondi de 7 % à 8 h 08 GMT, les analystes de J.P. Morgan déclarant qu'il y avait "un peu de soulagement" parmi les investisseurs après la confirmation des perspectives.

