La confiance prévaut en Europe avant deux rendez-vous majeurs

Au lendemain d'une séance difficile, les Bourses européennes repartent de l'avant : une certaine confiance prévaut à l'approche des deux rendez-vous majeurs de la journée, à savoir les chiffres de l'inflation dans la zone euro dans la matinée et ceux de l'emploi aux Etats-Unis cet après-midi.

Après plus d'une heure de cotations, l'Euro Stoxx 50 progresse de plus de 0,9%, globalement en ligne avec le CAC 40 ( 0,9% vers 7 910 points à Paris) et le DAX de Francfort ( 1%), tandis que le FTSE de Londres avance de près de 0,4%.

L'inflation dans la zone euro attendue au tournant ce matin...

"Nous anticipons une inflation globale mesurée par l'indice HICP de 3,7% sur un an en septembre, contre 3,2% précédemment", pronostiquait Morgan Stanley la semaine dernière, précisant que "la hausse de l'inflation énergétique devrait, une nouvelle fois, constituer le principal facteur d'accélération".

"Nous prévoyons également une progression de l'inflation alimentaire et de l'inflation sous-jacente, mais celle-ci s'expliquerait principalement par des facteurs spécifiques et ponctuels. Les signes d'effets indirects généralisés et d'effets de second tour devraient rester limités", poursuivait la banque d'affaires américaine.

Avec ces prévisions, Morgan Stanley tablait sur une inflation globale de 3,3% et une inflation sous-jacente de 2,5% en moyenne au 3e trimestre. "Si ces chiffres se confirment, ils conforteraient notre conviction que le prochain mouvement décidé par la BCE interviendra en décembre, et non en octobre", précisait-elle.

...avant l'emploi américain cet après-midi

En début d'après-midi, c'est vers le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de septembre que les investisseurs braqueront leurs regards, toujours dans l'optique d'en tirer des indications supplémentaires sur la prochaine décision de politique monétaire.

"L'économie américaine devrait avoir créé environ 90 000 emplois, contre 162 000 en août, tandis que le taux de chômage devrait rester stable à 4,1%. Des données solides, notamment concernant les salaires, pourraient raviver les anticipations de nouvelles hausses de taux", prévient Linh Tran, analyste de marché chez XS.com.

Cette dernière estime néanmoins que la probabilité d'un nouveau tour de vis de la Fed en octobre a été sensiblement réduite par l'indice des prix PCE publié mercredi, avec une progression annuelle de l'indice sous-jacent qui s'est maintenue à 3,0%.

Les valeurs en mouvement en Europe

En attendant ces deux grands rendez-vous de la séance, on notera que Danone ( 2,8%) figure dans le peloton de tête du CAC 40, le groupe agroalimentaire ayant maintenu ses objectifs pour 2026, avec une croissance des ventes attendue entre 3% et 5% et une progression du résultat opérationnel courant.

A l'opposé, Kering (-1,5%) essuie l'un des plus forts reculs de l'indice parisien, victime d'abaissements d'objectifs de cours par plusieurs analystes, reflétant des inquiétudes sur la dynamique de Gucci, la marque emblématique du groupe de luxe, et sur la détérioration de l'environnement macroéconomique.

Ailleurs en Europe, Julius Bär prend 2,9% à Zurich, la banque privée suisse ayant annoncé ce matin le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 600 MCHF, ainsi qu'une révision de sa politique de distribution du capital.

Ryanair grimpe de 2,3% à Dublin, dans le sillage de chiffres de trafic rassurants dévoilés par la compagnie aérienne irlandaise à bas prix, avec une progression de 4% sur un an du nombre de passagers transportés au cours du mois de septembre.

En revanche, IG Group dévisse de 21% à Londres : la plateforme de trading est sanctionnée après un point d'activité décevant, avec un chiffre d'affaires du 3e trimestre en recul de 14%, ce qui l'a poussée à abaisser ses perspectives de revenus pour 2026.