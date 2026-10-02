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Moody's pessimiste quant à un compromis sur le budget pour 2027
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 11:08

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On aperçoit des hommes d'affaires sur l'esplanade de La Défense, dans le quartier financier et d'affaires de La Défense, à l'ouest de Paris

On aperçoit des hommes d'affaires sur l'esplanade de La Défense, dans le quartier financier et d'affaires de La Défense, à l'ouest de Paris

‌L'agence de notation financière ​Moody's pose vendredi un diagnostic pessimiste sur la situation politique ​et économique de la France, ​estimant qu'il est ⁠loin d'être certain qu'un compromis ‌puisse être trouvé sur le projet de budget ​du ‌gouvernement pour 2027.

Soulignant le ⁠durcissement et la fragmentation de l'échiquier politique à l'approche ⁠des élections ‌présidentielle et législatives, l'agence ⁠américaine ajoute dans une ‌note que quel ⁠que soit le vainqueur de ⁠l'élection présidentielle ‌et le Premier ministre nommé ​en ‌2027, ils resteront confrontés aux mêmes difficultés pour ​entériner un effort de consolidation budgétaire ⁠pluriannuel.

La note souveraine de la France attribuée par Moody's est actuellement Aa3 avec une perspective négative.

(Leigh Thomas, version française ​Sophie Louet)

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1 commentaire
  • 14:52

    on en est à 150 points de différence dans le spread avec la dette allemande, on dirait que les investisseurs ont compris!

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