Moody's pessimiste quant à un compromis sur le budget pour 2027

On aperçoit des hommes d'affaires sur l'esplanade de La Défense, dans le quartier financier et d'affaires de La Défense, à l'ouest de Paris
L'agence de notation financière Moody's pose vendredi un diagnostic pessimiste sur la situation politique et économique de la France, estimant qu'il est loin d'être certain qu'un compromis puisse être trouvé sur le projet de budget du gouvernement pour 2027.
Soulignant le durcissement et la fragmentation de l'échiquier politique à l'approche des élections présidentielle et législatives, l'agence américaine ajoute dans une note que quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle et le Premier ministre nommé en 2027, ils resteront confrontés aux mêmes difficultés pour entériner un effort de consolidation budgétaire pluriannuel.
La note souveraine de la France attribuée par Moody's est actuellement Aa3 avec une perspective négative.
(Leigh Thomas, version française Sophie Louet)
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