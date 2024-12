La confiance des dirigeants de PME-ETI stable à un plus bas depuis fin 2020 (Grant Thornton)

(AOF) - Après le grand décrochage (-31%) observé en octobre et novembre, la confiance des entrepreneurs dans l’économie stagne en cette fin d’année à 23%. Telle est la conclusion du baromètre des PME-ETI réalisé par Grant Thornton. L’indicateur se stabilise à son niveau le plus bas depuis la fin 2020 et la crise sanitaire, du fait de difficultés "observées dans l’ensemble des secteurs et exacerbées par un manque persistant de visibilité à moyen terme". "Les débats sur le projet de loi de finances 2025 et l’instabilité politique récente alimentent ce climat de défiance chez les entrepreneurs".

Grant Thornton souligne un "fait inédit depuis 2021", à savoir que l'écart entre la cote de confiance pour l'économie française (23%) et celle de l'économie mondiale (36%, +3 points), se creuse à 13 points en défaveur de l'Hexagone, soit un plus haut depuis 2021.

"Conséquence directe de la morosité, les intentions d'embauche restent orientées à la baisse pour la cinquième vague consécutive", ajoute le cabinet. Seuls 5% des chefs d'entreprise prévoient de recruter dans les mois à venir, un niveau "déjà observé en avril" de cette année. Depuis le pic de 24% observé au printemps, l'indicateur a perdu 19 points et stagne désormais à son niveau de sortie de la crise sanitaire. Toutefois seuls 3% des PME-ETI envisagent des réductions d'effectifs.