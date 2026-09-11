La confiance des consommateurs américains s'est détériorée en septembre, tandis que les anticipations d'inflation ont augmenté

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La confiance des consommateurs américains s'est détériorée début septembre, la hausse des prix de l'essence et les tensions commerciales ayant attisé les craintes d'une inflation plus forte au cours des 12 prochains mois, selon une enquête publiée vendredi.

Selon les enquêtes menées par l’université du Michigan auprès des consommateurs, son indice de confiance des consommateurs a reculé à 47,8 ce mois-ci, contre 51,7 en août. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice de 51,0. La confiance s’est affaiblie chez les consommateurs se déclarant démocrates et républicains, mais est restée pratiquement inchangée chez les indépendants.

“Avec la remontée des prix des carburants et les tensions commerciales, les consommateurs s'attendent à ce que leur budget soit soumis à des pressions accrues”, a déclaré Joanne Hsu, directrice du programme “Surveys of Consumers”.

L'indicateur de l'enquête mesurant les anticipations des consommateurs en matière d'inflation pour l'année à venir a bondi à 4,6 %, contre 4,0 % le mois dernier. Les anticipations d’inflation à douze mois s’établissaient à 3,4 % en février, avant le début de la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran. Les anticipations des consommateurs concernant l’inflation pour les cinq prochaines années ont légèrement progressé, passant de 3,3 % en août à 3,4 %. Elles sont supérieures à la fourchette prévue pour 2024, comprise entre 2,8 % et 3,2 %.