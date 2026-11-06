La confiance des consommateurs américains s'améliore en novembre ; des craintes concernant une « bulle de l'IA » apparaissent

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La confiance des consommateurs américains s'est améliorée début novembre, même si les inquiétudes liées à la hausse du coût de la vie persistent et que les ménages s'inquiètent d'une éventuelle bulle de l'IA, selon une enquête publiée vendredi.

L'enquête sur les consommateurs de l'université du Michigan a indiqué que son indice de confiance des consommateurs avait atteint 51,0 ce mois-ci, contre un résultat définitif de 48,0 en octobre. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice inchangé à 48,0.

Cette amélioration de la confiance concernait principalement les personnes interrogées se déclarant « indépendantes ». L’enquête a été menée entre le 20 octobre et le 2 novembre. Le mécontentement face à l’inflation, résultant des droits de douane sur les importations et de la guerre entre les États-Unis et Israël, a conduit le Parti républicain du président Donald Trump à perdre le contrôle du Congrès au profit des démocrates lors des élections de mi-mandat tenues mardi.

« Alors que le moral s’est amélioré chez les consommateurs à faibles et moyens revenus, il a baissé de 5 % chez ceux disposant des portefeuilles boursiers les plus importants, dans le sillage d’une période relativement agitée sur les marchés boursiers », a déclaré Joanne Hsu, directrice des enquêtes auprès des consommateurs. « De plus, les commentaires des consommateurs ont révélé une inquiétude croissante face à une éventuelle bulle de l'IA. »

L'indice de l'enquête mesurant les anticipations des consommateurs en matière d'inflation pour l'année à venir a reculé à 4,3 %, contre 4,7 % le mois dernier. Les anticipations des consommateurs concernant l'inflation pour les cinq prochaines années ont quant à elles baissé à 3,4 %, contre 3,5 % en octobre.