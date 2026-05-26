 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La confiance des consommateurs américains s'affaiblit en mai alors que les craintes liées à l'inflation s'intensifient
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 16:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La confiance des consommateurs américains s'est affaiblie en mai, alors que les inquiétudes concernant l'inflation liée à la guerre avec l'Iran se sont intensifiées, contrebalançant l'amélioration de la perception qu'ont les ménages du marché du travail, selon une enquête publiée mardi. Le Conference Board a indiqué que son indice de confiance des consommateurs avait reculé de 0,7 point pour s'établir à 93,1 ce mois-ci. Les données d'avril ont été révisées à la hausse, l'indice s'établissant désormais à 93,8 au lieu de 92,8. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de l'indice jusqu'à 92,0.

« La confiance des consommateurs a légèrement baissé en mai alors que les effets inflationnistes de la guerre au Moyen-Orient s'intensifiaient », a déclaré Dana Peterson, économiste en chef au Conference Board.

« Les références aux prix, au pétrole et au gaz ont augmenté en fréquence pour le deuxième mois consécutif, tandis que les mentions de la guerre, de la géopolitique et des conflits sont restées élevées – ce qui semble indiquer les inquiétudes sous-jacentes des consommateurs concernant les répercussions inflationnistes de la guerre au Moyen-Orient sur leur portefeuille. »

Inflation
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 26 mai 16:31

    wall street n'en a rien à faire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,2595 -18,78%
CAC 40
8 232,61 +0,73%
DBT
0,19 +111,11%
Pétrole Brent
97,09 -2,20%
SOITEC
156,7 -6,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank