La confiance des consommateurs américains s'affaiblit en mai alors que les craintes liées à l'inflation s'intensifient

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La confiance des consommateurs américains s'est affaiblie en mai, alors que les inquiétudes concernant l'inflation liée à la guerre avec l'Iran se sont intensifiées, contrebalançant l'amélioration de la perception qu'ont les ménages du marché du travail, selon une enquête publiée mardi. Le Conference Board a indiqué que son indice de confiance des consommateurs avait reculé de 0,7 point pour s'établir à 93,1 ce mois-ci. Les données d'avril ont été révisées à la hausse, l'indice s'établissant désormais à 93,8 au lieu de 92,8. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de l'indice jusqu'à 92,0.

« La confiance des consommateurs a légèrement baissé en mai alors que les effets inflationnistes de la guerre au Moyen-Orient s'intensifiaient », a déclaré Dana Peterson, économiste en chef au Conference Board.

« Les références aux prix, au pétrole et au gaz ont augmenté en fréquence pour le deuxième mois consécutif, tandis que les mentions de la guerre, de la géopolitique et des conflits sont restées élevées – ce qui semble indiquer les inquiétudes sous-jacentes des consommateurs concernant les répercussions inflationnistes de la guerre au Moyen-Orient sur leur portefeuille. »