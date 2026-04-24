La confiance des consommateurs américains atteint un niveau historiquement bas en avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Rectificatif concernant la mention "historiquement bas" dans le titre et l'article, suite à la précision de l'Université du Michigan selon laquelle le chiffre était un record.)

La confiance des consommateurs américains a chuté à un niveau historiquement bas en avril, alors que la guerre avec l'Iran attisait les craintes inflationnistes, selon une enquête publiée vendredi.

L'enquête sur les consommateurs de l'université du Michigan a indiqué que son indice de confiance des consommateurs avait chuté ce mois-ci à un niveau final de 49,8, son plus bas niveau historique. Ce chiffre représente toutefois une amélioration par rapport aux 47,6 enregistrés plus tôt dans le mois.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice de 48,0. Il s'établissait à 53,3 en mars.

« Après l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines et un léger recul des prix de l'essence, la confiance a regagné une partie modeste des pertes enregistrées en début de mois », a déclaré Joanne Hsu, directrice des Enquêtes auprès des consommateurs.

« Le conflit avec l'Iran semble influencer l'opinion des consommateurs principalement par le biais de chocs sur les prix de l'essence et potentiellement d'autres prix. En revanche, les développements militaires et diplomatiques qui ne lèvent pas les contraintes d'approvisionnement ou ne font pas baisser les prix de l'énergie ont peu de chances de redonner confiance aux consommateurs. »

La guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran a perturbé le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, faisant grimper le prix du pétrole et d'autres matières premières, notamment les engrais, les produits pétrochimiques et l'aluminium.

Téhéran a effectivement fermé le détroit après le début de la guerre, le 28 février. Le président Donald Trump a prolongé cette semaine pour une durée indéterminée le cessez-le-feu avec l’Iran, bien que le blocus des ports iraniens par la marine américaine reste en vigueur.

L'indice de l'enquête mesurant les anticipations des consommateurs en matière d'inflation pour l'année à venir a légèrement baissé ce mois-ci, passant de 4,8% à 4,7%. Il s'établissait à 3,8% en mars. Les anticipations des consommateurs concernant l'inflation pour les cinq prochaines années ont grimpé à 3,5%, contre 3,2% le mois dernier.