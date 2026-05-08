La confiance des consommateurs américains atteint un niveau historiquement bas début mai

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Selon une enquête publiée vendredi, la confiance des consommateurs américains a chuté à un niveau historiquement bas début mai, la hausse des prix de l'essence pesant sur les finances des ménages et leur pouvoir d'achat.

L'enquête sur les consommateurs de l'université du Michigan a indiqué que son indice de confiance des consommateurs avait chuté à un plus bas historique de 48,2 ce mois-ci, contre un résultat final de 49,8 en avril. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une baisse de l'indice à 49,5.

"Les consommateurs continuent de se sentir malmenés par les pressions sur les coûts, notamment en raison de la flambée des prix à la pompe", a déclaré Joanne Hsu, directrice du département des enquêtes auprès des consommateurs. "Les développements au Moyen-Orient ne devraient pas améliorer significativement le moral des consommateurs tant que les perturbations de l'approvisionnement n'auront pas été entièrement résolues et que les prix de l'énergie n'auront pas baissé."

L'indice mesurant les anticipations des consommateurs en matière d'inflation pour l'année à venir a reculé à 4,5%, contre 4,7% en avril. Les anticipations des consommateurs concernant l'inflation pour les cinq prochaines années ont légèrement baissé à 3,4%, contre 3,5% le mois dernier.