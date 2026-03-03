La conférence de justice dans l'affaire américaine contre Halkbank est ajournée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des détails de la décision de la Cour suprême des États-Unis de 2025 au paragraphe 3, et de la réaction du prix des actions au paragraphe 4) par Luc Cohen et Jonathan Stempel

Une conférence de justice a été ajournée au 11 mars au lieu du 3 mars dans l'affaire pénale du gouvernement américain accusant la banque publique turque Halkbank HALKB.IS de fraude, de blanchiment d'argent et de conspiration pour avoir prétendument aidé l'Iran à se soustraire aux sanctions économiques américaines, selon un document déposé au tribunal fédéral de Manhattan.

L'ajournement s'est fait à la demande des parties, précise le document.

Le dossier ne précise pas la raison de l'ajournement. Il est interven u cinq mois après que la Cour suprême des États-Unis a refusé d'examiner la décision d'une cour d'appel fédérale ( ) qui avait permis à l'accusation de poursuivre son action.

Les actions de la banque à la bourse d'Istanbul ont accentué leurs pertes après l'annonce de l'ajournement. Elles ont clôturé en baisse de 8,59 % à 45,34 liras.

L'affaire Halkbank est depuis longtemps une épine dans les relations entre les États-Unis et la Turquie, le président turc Tayyip Erdogan l'ayant qualifiée d'étape "illégale et hideuse".

Les procureurs américains ont initialement inculpé Halkbank en 2019, pendant le premier mandat du président Donald Trump à la Maison Blanche. L'affaire n'est pas liée aux tensions actuelles au Moyen-Orient. Halkbank a été accusée d'avoir utilisé des intermédiaires financiers et des sociétés écrans en Iran, en Turquie et aux Émirats arabes unis dans le cadre de son programme d'évasion des sanctions .

Les procureurs ont déclaré que la banque avait secrètement transféré 20 milliards de dollars de fonds restreints, converti les revenus pétroliers en or et en espèces au profit d'intérêts iraniens et documenté de fausses expéditions de nourriture pour justifier les transferts de revenus pétroliers.

Halkbank a plaidé non coupable de fraude bancaire, de blanchiment d'argent et de complot. En 2023, la Cour suprême des États-Unis a temporairement annulé les poursuites , tout en reconnaissant que la volonté du Congrès de protéger les pays étrangers et leurs instruments de la responsabilité civile ne couvrait pas les affaires pénales.

En revanche, elle a ordonné à la deuxième cour d'appel du circuit des États-Unis d'examiner de manière plus approfondie si l'immunité en vertu de la common law séculaire protégeait Halkbank. La cour d'appel a conclu à l'absence d'une telle protection en octobre 2024, ce qui a incité Halkbank à faire appel pour la deuxième fois devant la Cour suprême. L'administration Trump a fait valoir que la common law ne protégeait pas les entreprises publiques étrangères contre les poursuites pénales.

(1 $ = 43,9747 liras)