 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Présidentielle: les opposants à Tondelier réclament un nouveau vote interne en cas d'absence de primaire
information fournie par AFP 07/05/2026 à 17:48

La secrétaire nationale des Ecologistes Marine Tondelier lors d'un meeting du Front populaire 2027, le 5 mai 2026 à Paris ( AFP / Xavier GALIANA )

La secrétaire nationale des Ecologistes Marine Tondelier lors d'un meeting du Front populaire 2027, le 5 mai 2026 à Paris ( AFP / Xavier GALIANA )

La secrétaire nationale des Ecologistes Marine Tondelier sera confrontée, lors du prochain conseil fédéral de son parti, les 6 et 7 juin, à une motion de ses opposants visant à remettre en jeu son statut de candidate à la présidentielle, si la primaire de la gauche n'avait pas lieu.

"Cette motion vise à envisager la possibilité que la primaire des gauches et des écologistes de 2026 n'ait finalement pas lieu" ou qu'elle se déroule "dans un périmètre trop restreint pour avoir une réelle pertinence", écrivent les signataires du texte qui a été déposé mercredi soir, et dont l'AFP a eu copie.

Ces signataires, membres des trois courants d'opposition interne à Marine Tondelier, proposent que dans le cas où la primaire de la gauche et des Ecologistes "n'est pas organisée avant le 30 octobre 2026", ou si elle "ne réunit pas un périmètre plus large que celui des partis membres du groupe +écologiste et social+ à l'Assemblée nationale", un débat et un vote des militants ou du conseil fédéral puissent avoir lieu pour "déterminer si Les Écologistes présentent une candidature à l'élection présidentielle".

La tenue de la primaire est pour l'instant annoncée pour le 11 octobre.

Les signataires affirment que les adhérents du parti, qui ont choisi Marine Tondelier en décembre 2025, l'ont désignée comme leur représentante "pour une éventuelle primaire, mais pas directement pour l'élection présidentielle".

Ils affirment que le conseil fédéral "ne s'est jamais exprimé, ni n’a été consulté sur la ligne à suivre au cas de non-organisation de cette primaire".

Mais pour la direction du parti, "la motion votée en conseil fédéral fin 2025 dit clairement que Marine a été désignée cheffe de file pour l'élection présidentielle". "On se bat activement pour la primaire : c'est concret, positif, attendu par les électeurs de gauche. Notre énergie collective devrait être concentrée-là dessus", ajoute la direction, déplorant cette "manoeuvre de bas étage".

Elle précise toutefois que Marine Tondelier a indiqué, lors d'un récent conseil fédéral extraordinaire réclamé par les opposants après le bilan mitigé des municipales, qu'en cas de non-primaire, "il serait normal et simple de revenir devant le conseil fédéral, pour débattre collectivement de ce que nous voudrons faire à ce moment-là".

Une deuxième motion a également été déposée, critiquant le manque de transparence sur le budget du parti. "Depuis plusieurs années, il nous est demandé de voter un budget prévisionnel pour l'année suivante, sans prendre le temps nécessaire et sans transmission préalable de pièces suffisantes", écrivent-ils.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 17:56

    tempête dans une cage de lemmings.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, à la sortie de l'Elysée, le 6 mai 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Le gouvernement présente une stratégie pour l'emploi des jeunes
    information fournie par AFP 07.05.2026 19:22 

    Mieux orienter les jeunes vers les métiers qui recrutent, aller chercher les décrocheurs, promouvoir des jobs étudiants "de qualité": le gouvernement a présenté jeudi une stratégie pour améliorer l'insertion professionnelle des jeunes, dont le taux de chômage grimpe, ... Lire la suite

  • Première sortie d'usine du train MI20 construit par Alstom et CAF, qui remplacera pour la SNCF et la RATP les vieilles rames du RER B francilien, à Crespin (nord) le 7 mai 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )
    RER B en Ile-de-France: le MI20 part sur de nouveaux rails après une saga industrielle compliquée
    information fournie par AFP 07.05.2026 19:21 

    Le premier MI20, train fabriqué par Alstom et CAF pour équiper l'une des plus grosses liaisons de transport en Europe, le RER B francilien, est sorti d'usine mercredi, sous l’œil de ses constructeurs et futurs exploitants, "unis" après des années d'une saga industrielle ... Lire la suite

  • La chancelier allemand Friedrich Merz devant la Chambre allemande de commerce et d'industrie, Berlin, le 7 mai 2026 ( AFP / John MACDOUGALL )
    Banques: l'offre d'UniCredit sur Commerzbank "détruit la confiance", selon Merz
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.05.2026 19:16 

    Le chancelier allemand Friedrich Merz a vivement critiqué jeudi l'offre de rachat lancée sur Commerzbank par sa rivale italienne UniCredit, estimant qu'elle détruisait "la confiance" dans la deuxième banque privée allemande. "Oui, nous avons besoin de grandes banques ... Lire la suite

  • ( AFP / GIUSEPPE CACACE )
    Airbus: les livraisons s'accélèrent en avril
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.05.2026 19:14 

    Après un premier trimestre très poussif, Airbus a accéléré ses livraisons en avril avec 67 avions remis, a annoncé l'avionneur européen jeudi. Airbus a livré 67 avions à 39 clients contre 53 en avril 2025 ce qui porte à 181 le nombre d'appareils livrés depuis le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank