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La condamnation d'un ancien ingénieur de Google pour vol de secrets liés à l'IA a été partiellement annulée
information fournie par Reuters 21/08/2026 à 00:53
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tom Hals

Jeudi, un juge fédéral a annulé une partie de la condamnation de Linwei Ding, ancien ingénieur logiciel chez Google, qui avait été reconnu coupable plus tôt cette année d’avoir volé des secrets commerciaux liés à l’intelligence artificielle au géant américain de la technologie au profit de deux entreprises chinoises.

Le juge Vince Chhabria, de la cour fédérale de district de San Francisco, a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves démontrant que M. Ding avait l'intention ou savait que ses actes profiteraient au gouvernement chinois, condition nécessaire pour le condamner pour les sept chefs d'accusation d'espionnage économique. M. Chhabria a précisé que les preuves étayaient le verdict de culpabilité concernant le vol de secrets commerciaux.

* M. Ding, de national ité chinoise , a été reconnu coupable en janvier, à l’issue d’un procès de 11 jours, de sept chefs d’accusation d’espionnage économique et de sept chefs d’accusation de vol de secrets d’affaires pour avoir dérobé des milliers de pages d’informations confidentielles.

* Trois semaines après le procès, les avocats de Ding ont déposé un recours en acquittement, faisant valoir que le ministère de la Justice n’avait pas prouvé les chefs d’accusation au-delà de tout doute raisonnable.

* Chaque chef d’accusation d’espionnage économique est passible d’une peine maximale de 15 ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 millions de dollars, tandis que chaque chef d’accusation de vol de secrets commerciaux est passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 dollars.

* La prononciation de la peine de M. Ding est prévue le 1er septembre, selon le registre du tribunal.

* Un avocat de M. Ding, également connu sous le nom de Leon Ding, s’est déclaré satisfait de cette décision. Le ministère de la Justice n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

* M. Ding avait initialement été mis en examen en mars 2024, puis un acte d’accusation modificatif en février 2025 avait élargi le champ des chefs d’accusation. Les procureurs ont affirmé que M. Ding avait volé des informations concernant l’infrastructure matérielle et la plateforme logicielle permettant aux centres de données de supercalcul de Google d’entraîner de grands modèles d’IA.

* Certains des plans de puces qui auraient été volés étaient destinés à donner à Google, filiale d’Alphabet GOOGL.O , un avantage sur ses concurrents dans le domaine du cloud computing, à savoir Amazon.com AMZN.O et Microsoft MSFT.O , qui conçoivent leurs propres puces, et à réduire la dépendance de Google vis-à-vis des puces de Nvidia NVDA.O .

* Les procureurs ont indiqué que M. Ding avait rejoint Google en mai 2019 et avait commencé ses vols trois ans plus tard, alors qu’il était courtisé pour rejoindre une start-up technologique chinoise.

* Google n’a pas été mis en examen et a déclaré avoir coopéré avec les forces de l’ordre. L’entreprise n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

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