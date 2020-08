Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La condamnation à mort de l'auteur de l'attentat de Boston annulée en appel Reuters • 31/07/2020 à 21:17









BOSTON, 31 juillet (Reuters) - La justice fédérale américaine a cassé en appel la condamnation à mort de Djokhar Tsarnaev, jugé coupable de l'attentat contre le marathon de Boston qui a fait trois morts et 264 blessés en avril 2013. Cet étudiant d'origine tchétchène avait été condamné à mort en mai 2015 par le jury d'un tribunal fédéral de Boston. Il avait été reconnu coupable d'avoir placé avec son frère aîné Tamerlan deux bombes artisanales près de la ligne d'arrivée du marathon le 15 avril 2013. Il avait également été reconnu coupable de la mort d'un policier abattu par balle. Tamerlan Tsarnaev avait été tué lors d'une fusillade avec les forces de police dans la banlieue de Boston. (Nate Raymond version française Henri-Pierre André)

