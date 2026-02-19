 Aller au contenu principal
La compagnie vietnamienne Sun PhuQuoc Airways signe un contrat de 22,5 milliards de dollars pour l'achat de 40 avions de type Dreamliner
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 02:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie vietnamienne Sun PhuQuoc Airways a signé un accord de 22,5 milliards de dollars avec Boeing pour l'achat de 40 787-9 Dreamliner, a-t-elle déclaré jeudi.

Les nouveaux appareils permettront à la compagnie d'assurer des services intercontinentaux, y compris des vols entre les États-Unis et le Vietnam, à l'avenir, a indiqué la compagnie dans un communiqué.

