La compagnie vietnamienne Sun PhuQuoc Airways signe un contrat de 22,5 milliards de dollars pour l'achat de 40 avions de type Dreamliner

La compagnie vietnamienne Sun PhuQuoc Airways a signé un accord de 22,5 milliards de dollars avec Boeing pour l'achat de 40 787-9 Dreamliner, a-t-elle déclaré jeudi.

Les nouveaux appareils permettront à la compagnie d'assurer des services intercontinentaux, y compris des vols entre les États-Unis et le Vietnam, à l'avenir, a indiqué la compagnie dans un communiqué.