La compagnie Riyadh Air, soutenue par l'Arabie saoudite, obtient l'autorisation d'exploiter des vols vers les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails supplémentaires et des informations contextuelles dans les paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

La nouvelle compagnie aérienne saoudienne Riyadh Air a obtenu le droit d'exploiter des vols à destination et en provenance des États-Unis, a annoncé mardi le ministère américain des Transports dans un arrêté.

La compagnie aérienne a lancé la semaine dernière son premier vol à destination de Londres avec sa nouvelle flotte de Boeing. Créée en 2023, Riyadh Air est la deuxième compagnie aérienne nationale d'Arabie saoudite après Saudia, et appartient au Fonds d'investissement public du pays. L'USDOT a déclaré que “l'octroi de cette autorisation est conforme à l'intérêt public”.

Lorsqu’elle a sollicité cette autorisation le mois dernier, Riyadh Air a indiqué au ministère américain des Transports qu’elle avait l’intention de desservir plus de 100

destinations internationales d’ici 2030 et qu’elle a déjà conclu ou prévoit de conclure des partenariats avec au moins 10 transporteurs aériens internationaux, dont Delta Air Lines

DAL.N .

Delta a annoncé son intention de lancer en octobre un service sans escale reliant Atlanta à Riyad.

Les livraisons devraient porter sa flotte à huit appareils d’ici fin juillet, et la compagnie prévoit de desservir 22 villes d’ici mars 2027, a déclaré la semaine dernière Tony Douglas, directeur général de Riyadh.

Avec jusqu’à 72 787, 60 A321neo et 50 A350 en commande, M. Douglas la qualifie de “plus grande start-up aérienne mondiale de l’histoire moderne”. La compagnie aérienne s’inscrit dans le cadre du plan de ce pays producteur de pétrole visant à diversifier son économie vers de nouveaux secteurs tels que le tourisme, la logistique et la technologie.

Riyadh Air a annoncé jusqu’à présent des liaisons vers Le Caire, Dubaï, Djeddah, Madrid et Manchester, et des villes indiennes devraient suivre, a déclaré M. Douglas.