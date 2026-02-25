 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La compagnie pétrolière nationale angolaise veut se diversifier dans les minerais essentiels
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 11:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le bénéfice net de Sonangol 2025 dépasse 750 millions de dollars, selon les dirigeants

*

Sept concessions pour l'exploration de l'uranium, du lithium et du quartz

*

Les conditions ne sont pas encore réunies pour la vente de la participation du gouvernement, selon le directeur général

(Ajoute des détails sur la diversification dans les minéraux critiques dans les paragraphes 1 et 4-5, et plus de contexte dans l'ensemble du document) par Miguel Gomes

La compagnie pétrolière publique angolaise Sonangol a déclaré mercredi qu'elle souhaitait se diversifier dans les minerais critiques, alors qu'elle a annoncé une baisse de son bénéfice net l'année dernière.

Sonangol a réalisé un bénéfice net de plus de 750 millions de dollars en 2025, ont déclaré les dirigeants lors d'une conférence de presse, contre environ 736 milliards de kwanzas en 2024, ce qui équivaut à environ 807 millions de dollars aux taux de change actuels.

Le conglomérat détient des participations dans des dizaines de blocs pétroliers et gaziers offshore et exploite des raffineries et une flotte de navires.

Il possède également sept concessions pour l'exploration de l'uranium, du lithium et du quartz, a déclaré le directeur général Sebastiao Gaspar Martins.

"Sonangol souhaite se diversifier dans les (minerais essentiels à la transition énergétique),... (Il) sera très utile pour nous d'avoir une participation et une présence dans le développement de ces minéraux", a-t-il déclaré aux journalistes.

Le gouvernement angolais a déjà déclaré qu'il envisageait de vendre une participation de 30 % dans Sonangol, qui a été pendant des décennies un pilier de l'économie, mais on ne sait pas exactement quand la vente aura lieu.

Gaspar Martins a déclaré que les conditions n'étaient pas encore réunies, alors que le gouvernement poursuit ses projets de vente de participations dans dix autres entreprises publiques cette année.

Sonangol a estimé sa production de pétrole et de gaz à 217 000 barils d'équivalent pétrole par jour l'année dernière.

L'Angola est le deuxième producteur de pétrole brut d'Afrique sub-saharienne et a révisé son environnement réglementaire pour attirer de nouveaux investissements de la part de majors pétrolières telles que TotalEnergies

TTEF.PA , Chevron CVX.N , Shell SHEL.L et Azule Energy, une joint-venture entre Eni ENI.MI et BP BP.L .

(1 $ = 912,1300 kwanzas)

Devises
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

BP
471,875 GBX LSE +0,14%
CHEVRON
185,360 USD NYSE +0,19%
ENI
18,762 EUR MIL +0,06%
Gaz naturel
2,92 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
71,06 USD Ice Europ -0,21%
Pétrole WTI
65,90 USD Ice Europ -0,35%
SHELL
2 995,750 GBX LSE +0,82%
TOTALENERGIES
67,2900 EUR Euronext Paris +0,85%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Christophe Leribault, nouveau directeur du musée du Louvre, à l'Élysée, le 27 février 2024 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Crise au Louvre: le président du château de Versailles remplace Laurence des Cars
    information fournie par AFP 25.02.2026 12:30 

    Le Louvre change de tête: au lendemain de la démission de Laurence des Cars, Christophe Leribault, président du château de Versailles, a pris mercredi la tête du musée le plus visité au monde, dans la tourmente depuis le cambriolage du 19 octobre. Président du ... Lire la suite

  • Le chancelier allemand Friedrich Merz prononce un discours au Bundestag, à Berlin, le 24 février 2026 ( AFP / John MACDOUGALL )
    Merz plaide pour une relation plus "juste" avec la Chine
    information fournie par AFP 25.02.2026 12:23 

    Le chancelier Friedrich Merz a plaidé mercredi pour une coopération renforcée mais plus "juste" avec la Chine, au premier jour d'une visite chez le principal partenaire commercial de l'Allemagne, de plus en plus perçu dans son pays comme un dangereux concurrent ... Lire la suite

  • La Bourse de Tokyo signe un début d’année spectaculaire. Porté par un contexte politique clarifié et une stratégie de relance ambitieuse, le Nikkei 225 attire de nouveau les flux internationaux. ( crédit photo : Getty Images/iStockphoto )
    +10 % depuis janvier 2026: faut-il miser sur le Nikkei 225?
    information fournie par Le Particulier 25.02.2026 12:19 

    La Bourse de Tokyo signe un début d’année spectaculaire. Porté par un contexte politique clarifié et une stratégie de relance ambitieuse, le Nikkei 225 attire de nouveau les flux internationaux. Le Japon peut-il redevenir un terrain d’investissement durablement ... Lire la suite

  • ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Inde: Suez remporte un contrat pour approvisionner plus d'un million de personnes en eau
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.02.2026 12:14 

    Le géant français de l'eau et des déchets Suez a remporté un contrat d'approvisionnement d'eau potable pour les habitants de la ville indienne de Salem, dans l'état du Tamil Nadu (sud du pays), habitée par "plus d'un million de personnes", a annoncé le groupe mercredi. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank