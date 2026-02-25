La compagnie pétrolière nationale angolaise veut se diversifier dans les minerais essentiels

Le bénéfice net de Sonangol 2025 dépasse 750 millions de dollars, selon les dirigeants

Sept concessions pour l'exploration de l'uranium, du lithium et du quartz

Les conditions ne sont pas encore réunies pour la vente de la participation du gouvernement, selon le directeur général

La compagnie pétrolière publique angolaise Sonangol a déclaré mercredi qu'elle souhaitait se diversifier dans les minerais critiques, alors qu'elle a annoncé une baisse de son bénéfice net l'année dernière.

Sonangol a réalisé un bénéfice net de plus de 750 millions de dollars en 2025, ont déclaré les dirigeants lors d'une conférence de presse, contre environ 736 milliards de kwanzas en 2024, ce qui équivaut à environ 807 millions de dollars aux taux de change actuels.

Le conglomérat détient des participations dans des dizaines de blocs pétroliers et gaziers offshore et exploite des raffineries et une flotte de navires.

Il possède également sept concessions pour l'exploration de l'uranium, du lithium et du quartz, a déclaré le directeur général Sebastiao Gaspar Martins.

"Sonangol souhaite se diversifier dans les (minerais essentiels à la transition énergétique),... (Il) sera très utile pour nous d'avoir une participation et une présence dans le développement de ces minéraux", a-t-il déclaré aux journalistes.

Le gouvernement angolais a déjà déclaré qu'il envisageait de vendre une participation de 30 % dans Sonangol, qui a été pendant des décennies un pilier de l'économie, mais on ne sait pas exactement quand la vente aura lieu.

Gaspar Martins a déclaré que les conditions n'étaient pas encore réunies, alors que le gouvernement poursuit ses projets de vente de participations dans dix autres entreprises publiques cette année.

Sonangol a estimé sa production de pétrole et de gaz à 217 000 barils d'équivalent pétrole par jour l'année dernière.

L'Angola est le deuxième producteur de pétrole brut d'Afrique sub-saharienne et a révisé son environnement réglementaire pour attirer de nouveaux investissements de la part de majors pétrolières telles que TotalEnergies

TTEF.PA , Chevron CVX.N , Shell SHEL.L et Azule Energy, une joint-venture entre Eni ENI.MI et BP BP.L .

(1 $ = 912,1300 kwanzas)