La compagnie pakistanaise PIA augmente la surtaxe sur le carburant alors que la crise du Golfe fait grimper les coûts

par Ariba Shahid

Les compagnies aériennes pakistanaises, dont Pakistan International Airlines, augmentent les surcharges carburant après que la guerre dans le Golfe a perturbé les routes aériennes régionales et annulé environ 300 vols au départ du pays ces derniers jours, selon les responsables des compagnies aériennes et les données de vol.

Voici les détails:

* Environ 300 vols en provenance du Pakistan ont été annulés ces derniers jours en raison des perturbations de l'espace aérien régional, selon les données disponibles.

* Le coût du carburant a augmenté de 34 % en raison de la crise du Golfe, a déclaré à Reuters le porte-parole de la PIA, Abdullah Khan.

* La compagnie aérienne augmente les surcharges carburant de 20 dollars sur les vols intérieurs, et jusqu'à 100 dollars sur les vols internationaux, a ajouté M. Khan.

* PIA a annulé 165 vols au cours des 12 derniers jours, a déclaré le porte-parole, les vols à destination du Golfe représentant 34 % du total des vols de PIA.

* D'autres compagnies aériennes opérant au Pakistan ont également augmenté leurs tarifs en raison de la flambée des prix du kérosène et de l'interruption des vols.

* La plupart des vols internationaux assurés par les compagnies pakistanaises sont à destination du Moyen-Orient, ce qui les rend particulièrement vulnérables au conflit et à la fermeture de l'espace aérien.

* La compagnie PIA, récemment privatisée, a également repris ses vols vers l'Europe et la Grande-Bretagne après une interdiction de plusieurs années pour des raisons de sécurité.