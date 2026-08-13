La compagnie maritime Hapag-Lloyd subit une perte de 600 millions de dollars en raison de la crise au Moyen-Orient

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Hapag-Lloyd HLAG.DE , l'une des principales compagnies maritimes mondiales spécialisées dans le transport de conteneurs, a déclaré jeudi que le conflit au Moyen-Orient, avec la fermeture du détroit d'Ormuz, avait coûté 600 millions de dollars au groupe au deuxième trimestre, pesant ainsi sur ses résultats.

Le bénéfice net s'est établi à 83 millions de dollars, contre 306 millions un an plus tôt, les exportations soutenues en provenance d'Asie et la reprise de la demande aux États-Unis n'ayant compensé que partiellement les difficultés rencontrées au Moyen-Orient, a précisé la société basée à Hambourg.

* "Le deuxième trimestre a été meilleur que le premier, grâce à des taux au comptant nettement plus élevés et à une demande soutenue", a déclaré le directeur général Rolf Habben Jansen.

* Dans son segment "Transport maritime de ligne", l’EBIT a reculé à 153 millions de dollars, contre 167 millions, en raison des coûts supplémentaires liés au soutage, aux assurances, au stockage, au réacheminement et au transport terrestre suite à la fermeture du détroit d’Ormuz.

* "Au second semestre 2026, nous continuerons à nous concentrer sur la croissance de nos activités de transport maritime régulier et de terminaux, tout en maintenant une discipline stricte en matière de coûts afin d’améliorer encore nos performances financières", a déclaré M. Habben Jansen.

* Hapag-Lloyd a indiqué que ses perspectives, que la société avait revues à la hausse en juillet, restaient soumises à une incertitude considérable en raison de la forte volatilité des taux de fret.