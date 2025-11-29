 Aller au contenu principal
La compagnie japonaise ANA annule 65 vols samedi après le rappel de l'Airbus A320
information fournie par Reuters 29/11/2025 à 03:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur le rappel et l'effet sur les opérateurs)

ANA Holdings 9202.T , la plus grande compagnie aérienne du Japon, a déclaré avoir annulé 65 vols samedi après que le rappel de l'Airbus A320 l'ait contrainte à immobiliser certains appareils.

Le transporteur, avec ses filiales telles que Peach Aviation, est le plus grand opérateur au Japon d'avions monocouloirs d'Airbus, y compris l'A320. Le principal rival d'ANA, Japan Airlines 9201.T , possède une flotte essentiellement composée de Boeing BA.N et n'utilise pas l'A320.

Le rappel massif concerne plus de la moitié de la flotte mondiale d'Airbus de la famille A320, qui constitue l'épine dorsale de l'aviation court-courrier asiatique, en particulier en Chine et en Inde.

Il y a environ 11 300 monocouloirs en service dans le monde, dont 6 440 exemplaires de l'A320. La correction consiste principalement à revenir à un logiciel antérieur et, bien que relativement simple, elle doit être achevée avant que les avions puissent voler à nouveau.

La compagnie sud-coréenne Asiana Airlines 020560.KS a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à des perturbations importantes de son programme de vols , seuls 17 de ses appareils étant concernés par le rappel.

