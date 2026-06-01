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La compagnie israélienne El Al va reprendre ses vols vers San Francisco pour relier Tel-Aviv à la Silicon Valley
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 15:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne El Al Israel Airlines ELAL.TA a annoncé lundi qu'elle reprendrait ses vols directs entre Tel-Aviv et San Francisco à partir du 25 octobre, invoquant la demande pour une liaison entre ces deux pôles technologiques.

Elle a choisi le numéro de vol LY49 pour ces trois vols hebdomadaires d'une durée de 15 heures, en hommage à l'équipe de football américain des San Francisco 49ers.

“San Francisco est l'un des pôles technologiques, d'innovation et d'affaires les plus importants au monde, avec une communauté israélienne importante et centrale”, a déclaré Shlomi Zafrani, vice-président du commerce et des ventes chez El Al.

“L'ouverture de cette nouvelle liaison vise à répondre à la forte demande des entreprises et de la communauté israélienne de la région, et à permettre une liaison plus directe... et plus pratique entre Israël et la Silicon Valley.”

El Al a assuré des liaisons entre les deux villes de fin 2018 jusqu'au début de l'année 2020, date à laquelle la ligne a été suspendue en raison de la pandémie de COVID-19. La reprise des vols vers San Francisco s'inscrit dans le cadre de son expansion. La compagnie nationale israélienne a annoncé en avril qu’elle achèterait jusqu’à 12 appareils long-courriers supplémentaires de type 787 Dreamliner auprès de Boeing BA.N .

Cette nouvelle liaison viendra augmenter le nombre de vols directs entre Israël et les villes américaines, qui comprend désormais New York, Miami, Boston et Los Angeles.

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