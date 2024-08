La Compagnie des Alpes va arrêter d'exploiter le domaine skiable de Tignes après mai 2026

(AOF) - La Compagnie des Alpes, qui exploite le domaine skiable de Tignes via sa filiale STGM, prend acte de la décision votée hier par le Conseil Municipal de Tignes d'avoir recours à une Société Publique Locale (SPL) en vue de gérer son domaine skiable à compter du 1er juin 2026, c'est-à-dire à l'échéance contractuelle de la Délégation de Service Public (DSP) actuelle. La Compagnie des Alpes, continuera d'exploiter avec le plus haut niveau de service qui la caractérise le domaine skiable de Tignes jusqu'à la date du 31 mai 2026 via sa filiale STGM, détenue à hauteur de 78%.

La Compagnie des Alpes rappelle avoir repris l'exploitation du domaine de Tignes en 1989/90 alors que ce dernier se trouvait au bord de la faillite.

Au 31 mai 2026, les près de 300 salariés de la STGM, premier employeur de la station, seront repris par la SPL qui sera créée par la Commune de Tignes.

Conformément aux accords conclus, la SPL reprendra également à la STGM l'ensemble des installations en remontées mécaniques (biens de retour) en contrepartie d'une indemnisation évaluée à ce jour à 103 millions d'euros (cette valeur sera ajustée en fonction de l'état d'avancement des investissements en cours).

La SPL aura également la possibilité de reprendre à la STGM des équipements complémentaires (biens de reprise) dont la valeur est estimée à 7,5 millions d'euros.

Par ailleurs, La Compagnie des Alpes, via sa filiale STGM, détient également des biens propres dans la station estimés à une valeur de 30/40 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.