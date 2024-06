La Compagnie des Alpes rachète le groupe Urban, spécialiste du foot à 5

(AOF) - La Compagnie des Alpes annonce avoir signé et définitivement réalisé l’acquisition de 83% du capital de la société Soccer 5 France SAS, société mère du groupe Urban, numéro 1 du foot à 5 et co-leader du padel en France, à l’issue des discussions engagées depuis l’offre ferme contresignée par les vendeurs et annoncée le 13 mars dernier. Le groupe a par ailleurs sécurisé l’acquisition de 3,5% complémentaires du capital de la société cible détenus par la société Soccer 5 Evolution, holding de certains managers du groupe.

Cette acquisition se fait sur la base d'une valeur d'entreprise de 157 millions d'euros.

A terme, la Compagnie des Alpes détiendra, comme annoncé, 86,5% du capital de la société mère du groupe Urban, et devient ainsi l'actionnaire majoritaire aux cotés des managers / fondateurs et du management du groupe Urban, qui restent actionnaires de la société Soccer 5 France SAS à hauteur de 13,5% du capital. Ce solde pourra être racheté par la Compagnie des Alpes à un horizon de 4 à 5 ans, avec une méthode de valorisation identique à celle de l'acquisition des 86,5%.

Pour la Compagnie, sa nouvelle acquisition est "un acteur des loisirs de taille significative, leader sur son marché en France, établi en région Auvergne-Rhône Alpes, bénéficiant d'une marque forte et reconnue, en croissance significative, profitable et opérant dans un marché à fort potentiel", et son activité sportive présente "une très forte complémentarité avec ses propres activités".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.