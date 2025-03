La Compagnie des Alpes convertit ses parcs au photovoltaïque

(AOF) - La Compagnie des Alpes (CDA), spécialiste européen des loisirs, et GreenYellow, spécialiste international de la transition énergétique décentralisée, déploient un projet combinant production d’énergie solaire, 440 points de recharge pour véhicules électriques et 2 MWh de solutions de stockage d’énergie sur les sites du Futuroscope, de Walibi Rhône Alpes et du Parc Astérix. Ces infrastructures ouvriront près de 25 % des besoins en électricité autoconsommée sur ces trois parcs.

Avec l'installation d'ombrières photovoltaïques sur quatre parkings, le Parc Astérix va déployer une infrastructure qui atteindra 7,6 MWc d'énergie solaire pour une production annuelle de 7,1 GWh en autoconsommation totale. La première phase des travaux qui débutera début 2026, prévoit la création de 120 points de charge pour véhicules électriques, avec pour objectif l'électrification de 370 places.

Le Futuroscope, dont les travaux ont débuté en janvier 2025, bénéficiera quant à lui de 5,4 MWc en ombrières solaires en autoconsommation totale, générant une production annuelle de 6,4 GWh. En complément, 40 points de charge pour véhicules électriques s'ajoutent seront déployés.