information fournie par Reuters • 08/05/2026 à 23:10

La compagnie d'assurance Safepoint dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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La compagnie d'assurance Safepoint a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.