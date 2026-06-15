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La compagnie aérienne israélienne El Al signe un accord pour l'Internet haut débit avec Starlink, la société d'Elon Musk
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 14:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne El Al Israel Airlines ELAL.TA a annoncé lundi avoir signé un accord avec Starlink, la société d'Elon Musk, pour équiper l'ensemble de sa flotte d'une connexion Internet haut débit.

Les détails financiers n'ont pas été divulgués.

La compagnie aérienne nationale israélienne a indiqué qu'elle installerait le système Starlink de SpaceX SPCX.O sur ses appareils à partir de 2027 et que ce service serait gratuit pour ses clients.

Elon Musk

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