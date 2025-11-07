information fournie par Boursorama avec AFP • 07/11/2025 à 13:05

La compagnie aérienne hongroise Wizz Air décale de trois ans une commande de 88 avions à Airbus

( AFP / BEN STANSALL )

La compagnie aérienne hongroise à bas coût Wizz Air a annoncé vendredi avoir reporté à 2033 la livraison de 88 avions commandés à Airbus et initialement prévus pour 2030.

"Bien que le carnet de commandes restant de Wizz Air, qui compte 273 appareils au total, reste inchangé, cet accord révisé ajuste le calendrier de livraison afin de s'aligner sur une trajectoire de croissance des capacités plus durable et plus rentable", a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué de presse.

Ces derniers mois, la compagnie à bas coût avait annoncé son retrait de certains marchés.

En septembre, elle avait annoncé son retrait progressif total d'Autriche.

Quelques mois plus tôt, en juillet, c'est de sa base aux Emirats arabes unis qu'elle avait annoncé se retirer, faute de rentabilité, invoquant notamment l'instabilité au Moyen-Orient.

Dans cet accord révisé avec Airbus, la composition de la flotte a également été modifiée.

La compagnie aérienne avait initialement commandé 47 A321XLR. La commande porte désormais sur 36 A321neo et 11 A321XLR (dont cinq ont déjà été livrés).

"La flotte devrait être entièrement composée de modèles neo d'ici 2029", a affirmé Wizz Air.

Wizz Air possède actuellement une flotte de 249 avions Airbus, A320 et A321, selon les chiffres communiqués par l'entreprise.

Fondée en 2003, Wizz Air est la septième compagnie européenne en nombre de vols quotidiens, derrière Air France, mais devant British Airways, selon des chiffres de l'organisme de surveillance du trafic Eurocontrol datant de début juin.