La compagnie aérienne Gol nomme Andre Fehlauer au poste de directeur général alors que Ferrer quitte ses fonctions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de contexte: annonce de Boeing aux points 3 et 4)

La compagnie brésilienne Gol Linhas Aéreas GOLL54.SA a annoncé jeudi qu'Andre Fehlauer prendrait ses fonctions de directeur général en septembre, succédant ainsi à Celso Ferrer, qui quittera ses fonctions le 31 août.

* Fehlauer revient chez Gol après avoir passé huit ans au sein du groupe, notamment en tant que directeur général de Smiles au Brésil et en Argentine, a précisé la compagnie aérienne

* Ferrer dirige Gol depuis 2022 et met ainsi un terme à une carrière de plus de 20 ans au sein de la compagnie

* Il a supervisé les efforts de restructuration de la compagnie aérienne et son intégration au sein d’Abra Group, la société holding mère qui contrôle également la compagnie colombienne Avianca

* Boeing BA.N a annoncé plus tôt dans la journée que Ferrer deviendrait le responsable de la société pour l’Amérique latine et les Caraïbes, à compter du 4 septembre