La compagnie aérienne brésilienne Azul obtient l'approbation du tribunal des faillites pour la restructuration de sa dette

(Ajout de détails et de contexte dans les paragraphes 3 à 5)

Un juge des faillites américain a approuvé vendredi la restructuration de la dette d'Azul, permettant à la compagnie aérienne brésilienne de réduire sa dette de plus de 2 milliards de dollars et de lever des fonds par le biais d'une nouvelle offre de droits de participation et d'investissements d'American Airlines AAL.O et de United Airlines UAL.O .

Le juge des faillites américain Sean Lane a approuvé le plan de faillite d'Azul lors d'une audience à White Plains, dans l'État de New York.

Azul a déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11 à New York en mai, dans le but de réduire sa dette et de rendre son activité plus résistante aux défis du marché, tels que les fluctuations des prix du carburant et des taux de change.

Le plan de faillite de la compagnie convertit une grande partie de sa dette préexistante en actions et lui permet de lever des fonds en vendant de nouvelles actions.

Dans le cadre de la faillite, United et American ont accepté d'investir jusqu'à 300 millions de dollars dans les fonds propres d'Azul.