Les prévisions d'inflation devraient être revues légèrement à la hausse en 2025 à 2,2 % contre 2,1 %. "Nous n'attendons pas de changement pour 2026 et 2027", indique François Rimeu, jugeant par ailleurs "probable que la communication de Jerome Powell change peu par rapport aux réunions précédentes".

(AOF) - "Jerome Powell, devrait très probablement annoncer une baisse de 25 points de base lors de la dernière réunion de politique monétaire de 2024, passant les taux directeurs de 4,50 %-4,75 % à 4,25 %-4,50 %", introduit François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM. "Cette décision ne devrait pas surprendre les marchés, mais il pourrait en être autrement de la communication de la Fed concernant le rythme potentiel pour 2025. Cette réunion verra aussi la Fed mettre à jour ses prévisions macro-économiques et le " dot plot ", toujours très scruté par les marchés", relève l'analyste.

"La communication de Powell va peu changer par rapport aux réunions précédentes " (Crédit Mutuel AM)

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.