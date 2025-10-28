 Aller au contenu principal
"La communication de Christine Lagarde sera scrutée à plusieurs égards" (Natixis IM)
information fournie par AOF 28/10/2025 à 17:04

(AOF) - La BCE devrait maintenir ses taux directeurs inchangés pour la troisième fois consécutive. "La communication de Christine Lagarde sera cependant scrutée à plusieurs égards", avance Romain Aumond. Ce macroéconomiste et stratégiste Natixis Investment Managers estime qu'elle adoptera une tonalité plus accommodante, à défaut de baisser les taux dans l'immédiat.

"Le resserrement quantitatif du bilan maintient par ailleurs une pression haussière sur les taux longs et limite la transmission de la baisse des taux courts dans un contexte d'augmentation progressive du volume de dette souveraine dans la zone. Nous ne pensons cependant pas qu'à ce stade, l'institution discute de son ralentissement d'exécution. Le marché, lui, s'attend à un ajustement marginal des taux au premier trimestre 2026 de 25 points de base dans un contexte où la Fed s'apprête non seulement à réduire son taux directeur et à mettre un terme à son QT", conclut Romain Aumond.

Banques centrales
BCE
