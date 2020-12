La communauté scientifique convaincue du potentiel de l'Estetrol pour la santé des femmes

o Lors du 19ème Congrès de l'ISGE, Mithra et Gedeon Richter ont présenté les résultats cliniques d'Estelle® à un parterre de scientifiques internationaux

o Alors que l'Estetrol (E4) a récemment été admis comme « nouvelle substance active » par l'Agence européenne du Médicament (EMA) , les médecins ont confirmé leur vif intérêt pour le recours à l'E4 dans la contraception.



Liège, Belgique, 3 décembre 2020 - 7:30 CET - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine annonce aujourd'hui que les médecins réunis lors du 19ème Congrès de la Société internationale d'Endocrinologie gynécologique (ISGE) ont manifesté un vif intérêt pour les résultats cliniques de la pilule Estelle®, le contraceptif oral combiné (COC) candidat novateur de Mithra.



A l'occasion de ce Congrès scientifique, Mithra et son partenaire Gedeon Richter ont tenu un symposium intitulé « E4 : it is time for a Renaissance in Oral Contraception ». Au cours de cette conférence, les résultats cliniques d'Estelle® et les évolutions qu'elle rend possibles tant en termes de confort que de sécurité pour la santé des femmes ont été présentés à un parterre de spécialistes internationaux.



