La commission sénatoriale américaine doit voter la semaine prochaine sur la législation relative à la sécurité aérienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des commentaires du bureau de Cruz, détails dans les paragraphes 4-10) par David Shepardson

La commission du commerce du Sénat américain doit se prononcer le 21 octobre sur une législation relative à la sécurité aérienne après l'accident mortel survenu en janvier entre un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l'armée près de l'aéroport national Reagan Washington, qui a fait 67 morts.

La commission doit examiner un projet de loi parrainé par le président de la commission du commerce du Sénat, Ted Cruz, et plusieurs autres sénateurs, visant à imposer l'utilisation de l'ADS-B, une technologie avancée de suivi des aéronefs, par les hélicoptères militaires à proximité d'avions civils, ainsi que l'utilisation de l'ADS-B pour tous les aéronefs civils.

L'hélicoptère impliqué dans l'accident n'utilisait pas l'ADS-B au moment de la collision en janvier.

Reuters a d'abord rapporté le vote prévu la semaine prochaine, qui marque la première avancée significative vers des réformes de la sécurité aérienne après l'accident d'avion le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus de vingt ans.

Ted Cruz, un républicain, travaille avec la sénatrice démocrate Maria Cantwell pour tenter de parvenir à un accord bipartisan sur une législation relative à la sécurité aérienne avant l'audition, ont indiqué des collaborateurs des deux sénateurs.

Les législateurs des deux partis et le secrétaire aux transports Sean Duffy ont demandé pourquoi l'administration fédérale de l'aviation n'a pas agi pendant des années pour remédier aux accidents évités de justesse impliquant des hélicoptères militaires près de Reagan.

Le projet de loi de Cruz, baptisé "ROTOR Act", obligerait également le bureau de l'inspecteur général de l'armée à lancer un audit de coordination de la sécurité après avoir refusé de le faire.

En juin, Maria Cantwell et d'autres sénateurs démocrates ont proposé une loi exigeant un examen des opérations d'hélicoptères et de passagers dans les principaux aéroports, imposant de nouveaux examens de sécurité de la FAA après les accidents mortels de compagnies aériennes et exigeant l'utilisation de l'ADS-B.

Un porte-parole de Ted Cruz a déclaré qu'il avait travaillé

avec les familles des victimes de l'accident et qu'il s'était engagé à faire en sorte qu'un tel accident ne se reproduise plus.

Le projet de loi exige que "tous les aéronefs, militaires et civils, utilisent à la fois l'ADS-B Out et l'ADS-B In et cherche à rendre l'armée responsable des défaillances qui ont pu contribuer à l'accident", a ajouté le porte-parole.

En avril, la FAA a annoncé qu'elle exigerait l'utilisation de l'ADS-B par les hélicoptères gouvernementaux près de Reagan National et, en mai, elle a interdit à l'armée d'effectuer des vols en hélicoptère autour du Pentagone après avoir frôlé l'accident.

Au début du mois, la FAA a modifié les itinéraires des hélicoptères à l'aéroport international Thurgood Marshall de Baltimore/Washington et à l'aéroport international Dulles de Washington afin d'ajouter "une zone tampon supplémentaire entre les aéronefs et d'augmenter la séparation entre les hélicoptères et les avions opérant à l'entrée et à la sortie de chaque aéroport"