 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 056,50
-0,79%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Commission ouvre une enquête sur le projet d'acquisition de l'activité nickel d'Anglo American par MMG
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 18:36

La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie afin d'évaluer, au titre du règlement de l'UE sur les concentrations, le projet d'acquisition par MMG des activités nickel d'Anglo American.

MMG est une multinationale minière et métallurgique qui explore, développe et produit des métaux de base, principalement du cuivre et du zinc, pour les marchés industriels mondiaux.

MMG est contrôlée par la société publique chinoise China Minmetals Corporation.

La cible comprend deux installations de ferronickel en exploitation et deux projets de développement entièrement nouveaux situés au Brésil.

L'enquête préliminaire de la Commission indique que l'opération pourrait permettre à MMG de détourner l'approvisionnement en ferronickel de la cible des producteurs européens d'acier inoxydable, ce qui pourrait entraîner une augmentation de leurs coûts de production et affecter leur capacité à être compétitifs.

Valeurs associées

ANGLO AMERICAN
2 751,500 GBX LSE -1,70%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank