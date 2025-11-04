La Commission ouvre une enquête sur le projet d'acquisition de l'activité nickel d'Anglo American par MMG
MMG est une multinationale minière et métallurgique qui explore, développe et produit des métaux de base, principalement du cuivre et du zinc, pour les marchés industriels mondiaux.
MMG est contrôlée par la société publique chinoise China Minmetals Corporation.
La cible comprend deux installations de ferronickel en exploitation et deux projets de développement entièrement nouveaux situés au Brésil.
L'enquête préliminaire de la Commission indique que l'opération pourrait permettre à MMG de détourner l'approvisionnement en ferronickel de la cible des producteurs européens d'acier inoxydable, ce qui pourrait entraîner une augmentation de leurs coûts de production et affecter leur capacité à être compétitifs.
