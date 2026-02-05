 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La commission judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis assigne Coupang à comparaître dans le cadre de son enquête
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 19:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de l'entreprise au paragraphe 3, pas de commentaire immédiat de la Corée du Sud au paragraphe 4, commentaire du législateur au paragraphe 5)

La commission judiciaire de la Chambre des représentants a délivré jeudi une citation à comparaître à Coupang CPNG.N dans le cadre de son enquête sur les allégations de discrimination à l'encontre des entreprises américaines, afin d'obtenir les communications entre la société de commerce électronique et le gouvernement sud-coréen.

La commission a également demandé à l'entreprise de témoigner.

"Coupang coopérera pleinement avec l'enquête de la commission judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis, notamment en produisant des documents et en témoignant comme l'exige l'assignation à comparaître", a déclaré la société dans un communiqué.

Les représentants de Séoul n'ont pas pu être joints dans l'immédiat pour un commentaire.

Le chef républicain de la commission, le représentant Jim Jordan, a souligné dans un communiqué l'accord commercial conclu par le président américain Donald Trump avec la Corée du Sud et a accusé l'allié asiatique d'une "escalade brutale" qui "entre directement en conflit avec son engagement récent d'éviter tout traitement discriminatoire et la création de barrières inutiles pour les fournisseurs de services numériques américains."

Valeurs associées

COUPANG RG-A
17,575 USD NYSE -9,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank