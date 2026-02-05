La commission judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis assigne Coupang à comparaître dans le cadre de son enquête

La commission judiciaire de la Chambre des représentants a délivré jeudi une citation à comparaître à Coupang CPNG.N dans le cadre de son enquête sur les allégations de discrimination à l'encontre des entreprises américaines, afin d'obtenir les communications entre la société de commerce électronique et le gouvernement sud-coréen.

La commission a également demandé à l'entreprise de témoigner.

"Coupang coopérera pleinement avec l'enquête de la commission judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis, notamment en produisant des documents et en témoignant comme l'exige l'assignation à comparaître", a déclaré la société dans un communiqué.

Les représentants de Séoul n'ont pas pu être joints dans l'immédiat pour un commentaire.

Le chef républicain de la commission, le représentant Jim Jordan, a souligné dans un communiqué l'accord commercial conclu par le président américain Donald Trump avec la Corée du Sud et a accusé l'allié asiatique d'une "escalade brutale" qui "entre directement en conflit avec son engagement récent d'éviter tout traitement discriminatoire et la création de barrières inutiles pour les fournisseurs de services numériques américains."