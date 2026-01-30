 Aller au contenu principal
La Commission fédérale du commerce des États-Unis met en garde les cabinets d'avocats contre l'embauche de DEI
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 21:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La FTC avertit que les pratiques d'embauche pourraient être anticoncurrentielles

*

Plusieurs cabinets d'avocats ont déjà été ciblés par la Maison Blanche

*

Les avertissements s'inscrivent dans le cadre de l'examen approfondi de la DEI par M. Trump

(Ajoute des détails des lettres de la FTC, des informations générales supplémentaires tout au long du texte) par Mike Scarcella

La Commission fédérale du commerce des États-Unis a déclaré vendredi qu'elle avait écrit à 42 cabinets d'avocats pour les mettre en garde contre les embauches liées à la diversité, à l'équité et à l'inclusion, qu'elle qualifie de potentiellement injustes et anticoncurrentielles.

L'administration du président Donald Trump a éliminé les programmes liés à la DEI au sein du gouvernement. Plusieurs entreprises privées ont également supprimé de telles initiatives.

Les lettres de la FTC ont été adressées à de nombreux cabinets parmi les plus grands et les plus rentables du pays. Trois d'entre eux, Paul Weiss, WilmerHale et Perkins Coie, ont été visées l'année dernière par des décrets de M. Trump qui menaçaient leurs pratiques commerciales, notamment en raison de leurs pratiques d'embauche prétendument discriminatoires.

Paul Weiss et deux autres cabinets nommés par la FTC vendredi - Skadden Arps et Latham & Watkins - ont conclu des accords avec la Maison Blanche pour annuler ou contourner ces décrets, promettant des millions de dollars de travail juridique gratuit pour des causes mutuellement soutenues par l'administration.

La liste de la FTC comprend également WilmerHale et Perkins Coie, qui ont intenté avec succès l' an dernier des actions en justice ( ) pour contester l'inconstitutionnalité des décrets du président.

Les représentants des cinq cabinets n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. La Maison-Blanche s'en remet à la FTC pour tout commentaire.

La FTC a déclaré que les 42 cabinets ont participé à un programme supervisé par le cabinet de conseil Diversity Lab, qui cherche à établir et à renforcer les pratiques d'emploi en fonction du sexe et de la race au sein de la profession juridique. Diversity Lab n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Depuis 2017, Diversity Lab propose une certification pour les cabinets d'avocats qui garantissent qu'au moins 30 % de leurs candidats à des postes de direction sont des avocats sous-représentés. Le groupe a précédemment défendu la légalité de ce programme, citant une décision de mai 2025 dans laquelle un juge fédéral a estimé que la certification n'établissait pas de quotas d'embauche ou d'autres pratiques discriminatoires.

Le président de la FTC, Andrew Ferguson, a déclaré dans un communiqué que les cabinets avaient été avertis que les accords entre cabinets visant à atteindre des objectifs en matière de diversité, d'équité et d'inclusion "peuvent fausser la concurrence pour le travail dans les professions juridiques, notamment en ce qui concerne les décisions d'embauche, les rémunérations et les promotions.”

En mars dernier, la Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi a exigé de 20 grands cabinets qu'ils lui fournissent des données détaillées sur l'embauche ( ), notamment le nom des candidats et l'influence de la race ou du sexe sur les décisions.

Un rapport spécial de Reuters publié en juillet a révélé que 46 des 50 cabinets d'avocats américains les plus lucratifs de l'ère Trump avaient supprimé ou modifié les références à la diversité, à l'équité et à l'inclusion sur leur site internet.

