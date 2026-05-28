La Commission fédérale du commerce des États-Unis enquête sur la hausse des prix des engrais

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur les prix des engrais et des commentaires d'une association d'agriculteurs) par Tom Polansek

La Commission fédérale du commercedes États-Unis a déclaré jeudi qu'elle enquêtait sur les prix des engrais, qui ont grimpé en flèche après le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran .

La flambée des prix des engrais et du carburant due au conflit a mis les agriculteurs à rude épreuve alors qu'ils ont semé du maïs et d'autres cultures et qu'ils ont dû faire face à une nouvelle vague de sécheresse dans les Plaines américaines. Certains agriculteurs sont confrontés à une quatrième année consécutive de baisse de leurs marges.

“La commission a lancé il y a quelque temps une vaste enquête à l'échelle du secteur sur la flambée des prix des engrais dans ce pays, qui a touché tant d'agriculteurs de notre nation”, a déclaré le président de la FTC, Andrew Ferguson, lors d'un enregistrement d'un événement avec des agriculteurs au Texas. L'agence a confirmé ses propos.

La FTC a précisé que l'enquête comprenait le recours à un type d'ordonnance administrative appelée “demande d'enquête civile ”, qui peut être utilisée pour obtenir des documents ou des témoignages.

Les fabricants d'engrais CF Industries CF.N , Mosaic

MOS.N et Nutrien NTR.TO n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat.

LES PRIX S'ENVOLENT

Le Moyen-Orient est une plaque tournante majeure de la production d'engrais, et une grande partie du commerce mondial d'engrais transite généralement par le détroit d'Ormuz, où la navigation a été bloquée pendant la guerre.

Depuis la fermeture du détroit fin février, les prix de l'urée, l'un des principaux engrais produits dans la région du Golfe, ont augmenté de 55%, a indiqué le Kentucky Farm Bureau dans un témoignage préparé pour une audition de la commission agricole du Sénat américain ce mois-ci. Les prix d'un autre engrais azoté ont augmenté de 33%, a déclaré le groupe d'agriculteurs.

Le ministère américain de l'Agriculture a déclaré que l'ensemble de l'administration du président Donald Trump s'était attachée à garantir une production nationale accrue d'engrais abordables.

“Les données de l'USDA montrent que la plus forte augmentation des coûts de production des agriculteurs à travers les États-Unis depuis 2020 provient des engrais”, a déclaré M. Ferguson. “Ces hausses de prix continues ne sont pas quelque chose que notre nation, et encore moins nos agriculteurs, peuvent continuer à ignorer.”

Une enquête menée le mois dernier par l'American Farm Bureau Federation, le principal lobby agricole américain, a révélé que la plupart des agriculteurs n'avaient pas les moyens d'acheter tout l'engrais dont ils ont besoin pour cette saison de culture.

Aaron Martinka, président du groupe industriel Texas Corn Producers, a déclaré dans un communiqué que l'enquête de la FTC constituait un pas vers l'instauration d'un marché équitable.

“Un cartel des engrais a poussé l’agriculture américaine à bout, tout en faisant grimper le coût des produits alimentaires pour toutes les familles de ce pays”, a déclaré M. Martinka. “Les agriculteurs en ont assez, et nous ne lâcherons pas prise.”