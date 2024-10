La Commission européenne valide le projet de rachat d'Unieuro par Fnac Darty, selon l'acquéreur

( AFP / GERARD JULIEN )

La Commission européenne a donné son feu vert au rachat en cours par Fnac Darty du groupe italien coté de distribution de produits électroniques et électroménagers Unieuro, selon un communiqué jeudi du groupe français.

"C'est avec satisfaction que nous accueillons l'autorisation de la Commission européenne de notifier formellement notre projet d'acquisition d’Unieuro", a salué le directeur général de Fnac Darty Enrique Martinez.

"Avec la levée de la condition +antitrust+ et les apports constatés à date, nous franchissons ce soir une étape importante pour le succès de notre offre", a-t-il ajouté.

Fnac Darty a annoncé à la mi-juillet vouloir acheter le groupe italien avec le soutien de son premier actionnaire, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

Une offre publique d'achat est en cours depuis le 2 septembre, valorisant la société 249 millions d'euros. Elle s'achèvera vendredi.

L'acquisition d'Unieuro permettrait à Fnac Darty, déjà présent en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, en Tunisie, au Qatar, en Côte d’Ivoire, au Cameroun, au Congo, au Sénégal et en Arabie Saoudite, de prendre pied en Italie.

Coté à la Bourse de Milan et pesant 17% du marché italien, Unieuro compte 5.000 salariés dans un peu plus de 500 magasins. Un peu moins des trois quarts de ses magasins sont implantés dans le nord et le centre du pays.

Le groupe Fnac Darty estime par ailleurs à "plus de 41%" sa participation au capital jeudi après la clôture des marchés, "dont plus de 25% apportés pour la seule journée" de jeudi.

Le 7 octobre, Fnac Darty avait annoncé l'abaissement à 66,67% de la condition de seuil minimal pour son OPA, facilitant l'aboutissement de l'opération.