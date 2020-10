Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Commission européenne va autoriser le rachat par Iliad du polonais Play Reuters • 14/10/2020 à 15:23









LA COMMISSION EUROPÉENNE VA AUTORISER LE RACHAT PAR ILIAD DU POLONAIS PLAY BRUXELLES/PARIS (Reuters) - La Commission européenne devrait donner son feu vert au rachat de Play, premier opérateur mobile en Pologne, par Iliad, a-t-on appris mercredi auprès de sources proches du dossier. Le groupe de Xavier Niel a annoncé le 21 septembre son intention d'acquérir l'opérateur mobile polonais pour 2,2 milliards d'euros. Iliad, maison-mère de l'opérateur Free, a déjà conclu un accord contraignant auprès des deux actionnaires de référence du premier opérateur mobile de Pologne pour acquérir un bloc de contrôle de 40% du capital. Cette opération, qui donne total à Play une valeur d'entreprise de 3,5 milliards d'euros, ferait d'Iliad le sixième opérateur européen. Les autorités européennes de la concurrence doivent se prononcer d'ici le 26 octobre. (Foo Yun Chee et Mathieu Rosemain; version française Henri-Pierre André)

