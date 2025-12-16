 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Commission européenne renonce à interdire la vente de voitures neuves thermiques dès 2035
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 17:10

La Commission européenne a proposé mardi de renoncer à interdire totalement la vente de voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035, cédant à la pression de l'Allemagne, de l'Italie et de l'ensemble du secteur automobile qui jugeaient l'objectif inatteignable.

L'exécutif européen a proposé de fixer à 90% l'objectif de réduction des émissions de CO2 par rapport à 2021 pour les flottes des constructeurs automobiles, au lieu de 100%.

Cette proposition de révision de la législation de 2023 constituerait, si adoptée par les pays de l'Union européenne (UE) et le Parlement européen, le recul le plus important des Vingt-Sept en matière de politiques environnementales depuis près de cinq ans.

(Rédigé par Philip Blenkinsop, version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)

Véhicules électriques

Valeurs associées

BMW
93,9400 EUR XETRA -1,30%
MERCEDES-BENZ GROUP
60,3700 EUR XETRA -0,95%
RENAULT
36,6100 EUR Euronext Paris -2,11%
STELLANTIS
10,098 EUR MIL -0,14%
TESLA
476,4400 USD NASDAQ +0,24%
VOLKSWAGEN
107,6000 EUR XETRA -1,19%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank