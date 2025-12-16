La Commission européenne renonce à interdire la vente de voitures neuves thermiques dès 2035

La Commission européenne a proposé mardi de renoncer à interdire totalement la vente de voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035, cédant à la pression de l'Allemagne, de l'Italie et de l'ensemble du secteur automobile qui jugeaient l'objectif inatteignable.

L'exécutif européen a proposé de fixer à 90% l'objectif de réduction des émissions de CO2 par rapport à 2021 pour les flottes des constructeurs automobiles, au lieu de 100%.

Cette proposition de révision de la législation de 2023 constituerait, si adoptée par les pays de l'Union européenne (UE) et le Parlement européen, le recul le plus important des Vingt-Sept en matière de politiques environnementales depuis près de cinq ans.

(Rédigé par Philip Blenkinsop, version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)