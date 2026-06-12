La Commission européenne propose une aide de €540 millions aux agriculteurs pour l’achat d’engrais

Guillaume Lefort, agriculteur français, tient des granulés d'engrais à Arville

‌La Commission européenne a proposé ​vendredi un programme d’aide financière de 540 millions d'euros pour ​soutenir les agriculteurs de l'Union européenne ​confrontés à la ⁠flambée des prix des engrais, ‌provoquée par les répercussions de la guerre en Iran.

"Aujourd'hui, ​nous ‌tenons notre engagement de soutenir ⁠les agriculteurs confrontés à la flambée des coûts des engrais", ⁠déclare ‌Christophe Hansen, commissaire européen à ⁠l'Agriculture et à l'Alimentation, ‌dans un communiqué.

"Je peux ⁠confirmer que nous avons proposé ⁠un ‌plan d'aide financière de l'UE de ​540 ‌millions d'euros, que les États membres pourront compléter ​par des fonds nationaux afin de mobiliser jusqu'à ⁠1,5 milliard d'euros d'aide pour les agriculteurs sur le terrain", ajoute-t-il.

(Reportage de Sudip Kar-Gupta, version française Elena Smirnova, édité par ​Sophie Louet)