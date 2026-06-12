La Commission européenne propose une aide de €540 millions aux agriculteurs pour l’achat d’engrais

Guillaume Lefort, agriculteur français, tient des granulés d'engrais à Arville
La Commission européenne a proposé vendredi un programme d’aide financière de 540 millions d'euros pour soutenir les agriculteurs de l'Union européenne confrontés à la flambée des prix des engrais, provoquée par les répercussions de la guerre en Iran.
"Aujourd'hui, nous tenons notre engagement de soutenir les agriculteurs confrontés à la flambée des coûts des engrais", déclare Christophe Hansen, commissaire européen à l'Agriculture et à l'Alimentation, dans un communiqué.
"Je peux confirmer que nous avons proposé un plan d'aide financière de l'UE de 540 millions d'euros, que les États membres pourront compléter par des fonds nationaux afin de mobiliser jusqu'à 1,5 milliard d'euros d'aide pour les agriculteurs sur le terrain", ajoute-t-il.
(Reportage de Sudip Kar-Gupta, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)
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