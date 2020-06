Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Commission européenne prône une démarche commune pour l'achat de vaccins anti-coronavirus Reuters • 12/06/2020 à 14:50









BRUXELLES, 12 juin (Reuters) - Les gouvernements européens ont donné vendredi un mandat politique à la Commission européenne pour négocier en leurs noms les pré-commandes de vaccins potentiels contre le coronavirus, a annoncé la commissaire européenne à la Santé et à la Sécurité alimentaire, Stella Kyriakides, qui a appelé à mettre de côté les initiatives individuelles lancées par plusieurs Etats membres. La commissaire européenne a ajouté qu'un soutien "énorme" s'était dégagé parmi les gouvernements des Vingt-Sept en faveur du plan de la Commission de puiser dans un fonds de 2,4 milliards d'euros pour financer ces achats. Pour autant, l'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas sont déjà en discussions parallèles avec des laboratoires pharmaceutiques pour acheter des vaccins, des initiatives susceptibles de fragiliser la démarche communautaire européenne. "Ces deux voies devraient converger pour le bénéfice de l'ensemble des Vingt-Sept", a souligné Stella Kyriakides. "Il ne s'agit pas d'être en concurrence, mais de travailler ensemble", a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse. (Francesco Guarascio version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.21% ASTRAZENECA LSE -0.74% JOHNSON&JOHNSON NYSE +1.53% MODERNA NASDAQ +3.36% NOVAVAX NASDAQ +0.99% PFIZER NYSE +1.85%